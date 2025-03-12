SGK'dan dev operasyon! ! 3 milyar TL’lik vurgun ortaya çıktı: Sahte sigortalılar tek tek tespit edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte iş yerleri ve sigortalılara yönelik denetimlerini artırarak geçtiğimiz yıl 2.949 sahte iş yeri tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, 206.776 kişinin sahte sigortalı olarak kaydedildiği ortaya çıkarken, SGK'nın tahsil edemeyeceği 3 milyar TL'lik alacağın silinmesi gündemde yerini aldı. Ayrıca, yapılan denetimlerde 19 hastane ve tıp merkezine ödeme durdurma cezası verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı boyunca sahte iş yerleri ve sigortalılık tespitine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda, 2 bin 949 iş yerinin sahte ya da kısmen sahte olduğu belirlendi. Bu iş yerlerinde toplamda 206 bin 776 kişinin sahte sigortalı olarak bildirildiği tespit edilerek, 3 milyar TL'yi bulan tahsil edilemeyen alacakların silinmesi gerektiği sonucuna varıldı.

19 HASTANE VE TIP MERKEZİNE ÖDEME DURDURMA KARARI

SGK, riskli iş yerlerini belirlemek için risk değerlendirme kriterleri ve kurum verilerini analiz ederek rehberlik faaliyetleri de gerçekleştirdi. Ayrıca, sağlık ve sigorta alanındaki verileri incelemek için veri madenciliği ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullandı. Yapılan analizler doğrultusunda, 13 rapor hazırlanarak ilgili merkez ve taşra birimlerine iletildi. İncelemeler sonucunda 19 hastane ve tıp merkezine ödeme durdurma kararı alındı.