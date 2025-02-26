Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SGK'dan 'sahte sigortalılık' incelemesi! Kimlerin emekli maaşı tehlikede? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "sahte sigortalılık" iddialarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı ve bu durum yüzbinlerce emekliyi doğrudan etkiliyor. Peki, bu incelemeler kimleri kapsıyor? Sorun, sigortalılardan mı yoksa SGK'nın uygulamalarından mı kaynaklanıyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin kafalarındaki tüm soruları cevapladı. İşte bu konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 13:22

Son dönemde milyonlarca emekliyi ilgilendiren "sahte sigortalılık" incelemesi merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bu inceleme, özellikle SSK’dan emekli olmak için fiziki olarak çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilere ilgilendiriyor. Peki, bu süreç kimleri ilgilendiriyor, sorunun kaynağı ne, yaptırımlar neler? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

SORUN SGK’DAN MI, KİŞİLERDEN Mİ KAYNAKLANIYOR?

Tv100'de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’a göre bu sorunun hem SGK hem de vatandaşlar kaynaklı nedenleri var. 2008 yılında yapılan düzenleme ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek SSK’dan emekli olma hakkı kaldırıldı. Bu durum, birçok kişinin daha yüksek maaş ve daha kolay emeklilik şartları nedeniyle SSK’yı tercih etmesine yol açtı.

Emeklilik hesaplamalarında son 2520 gün içerisinde en fazla prim hangi statüye yatırılmışsa, o sigorta kolundan emeklilik hakkı doğuyor. Ancak Bağ-Kur’dan emekli olmak SSK’ya kıyasla daha zor ve maaşlar da daha düşük olduğu için birçok kişi SSK’dan emekli olmayı tercih ediyor. Özellikle 1260 gün ve üzeri prim açığı olanlar, sigortalı olarak bir işyerinde çalışmış gibi gösterilerek bu açığı kapatmaya çalışıyor. İşte bu noktada, sahte sigortalılık devreye giriyor.

SGK İNCELEMESİ VE YAPTIRIMLAR

SGK tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bir kişinin fiziki olarak çalışmadığı tespit edilirse, bu süreler sigorta priminden siliniyor. Eğer kişi, bu günler silindikten sonra da emeklilik için yeterli prim gününe sahipse, maaş almaya devam edebiliyor. Ancak, silinen günler sonrasında emeklilik hakkını kaybediyorsa, bu durumda ciddi yaptırımlar devreye giriyor.

10 YILLIK GERİ ÖDEME

Sahte sigortalılık vatandaş kaynaklı bir hata olarak kabul edilirse, kişi geriye dönük 10 yıl boyunca aldığı emekli maaşlarını yasal faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca, bu süreçte yararlanılan sağlık hizmetlerinin maliyeti de faiziyle birlikte talep ediliyor.

FAİZ ORANI

Geri ödeme durumunda, borca uygulanacak yasal faiz oranı aylık %3,5 olarak belirlenmiş durumda.

SGK KAYNAKLI HATA

Eğer hata SGK'dan kaynaklanıyorsa, bu durumda vatandaş sadece 5 yıllık maaşı geri ödemekle yükümlü oluyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Özellikle SSK’dan emekli olmak için çalışmadığı halde sigortalı gösterilenler, risk grubunda bulunuyor. SGK’nın yaptığı incelemelerde, işyerinde fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin prim günleri silinirken, maaş hakkı da elinden alınabiliyor.
Bu nedenle, emeklilik planlaması yaparken yasal sınırlar içinde hareket etmek büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, ilerleyen yıllarda büyük maddi kayıplarla karşılaşmak mümkün olabilir.

GERİ ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Borçlu kişinin mal varlığı varsa, haciz uygulanır. Mal varlığı yoksa, borç mirasçılara kalır. Mirasçılar, reddi miras davası açarak bu borçtan kurtulabilir.
Borçlu kişi başka bir işte çalışıyorsa, maaşına haciz konulabilir.
Banka hesaplarına, taşınmazlara ve araçlara haciz işlemi uygulanabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! O emeklilerin maaşları iptal ediliyor: Hizmet dökümünde 'S' harfi olanlar yandı
Emeklilik yaşı 65 oldu! O tarihte işe başlayanlara kötü haber

Sıkça Sorulan Sorular

Sahte sigortalı göstermenin cezası nedir?
Sigorta dolandırıcılığı suçunun cezası, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve suçtan elde edilen menfaatin iki katı kadar adli para cezasıdır.
ETİKETLER
#sgk
#SGK Uzmanı
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Özgür Erdursun
#Sgk Hakları
#Emekli Haberleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.