SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! O emeklilerin maaşları iptal ediliyor: Hizmet dökümünde 'S' harfi olanlar yandı

Emekli maaşlarıyla ilgili yüz binlerce kişiyi ilgilendiren kritik bir açıklama yapıldı. SGK, hizmet dökümünde belirli harflerin yer aldığı emeklilerin maaşlarının iptal edileceğini duyurdu. 2023’te yaklaşık 89 bin usulsüzlük tespit edilirken, 2024’te bu rakam 100 bine yaklaştı. Sahte emeklilik vakalarının artması üzerine harekete geçen SGK, detayları paylaştı. İşte maaşı iptal edilecek emeklilerle ilgili tüm detaylar…

Emeklileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta bildirimlerine karşı yoğun bir denetim süreci başlattı. 2023 yılında 89 bin kişiye ulaşan hileli emeklilik tespitleri, 2024 yılında 100 bine dayandı. Bu artışın ardından SGK, incelemelerini daha da sıkılaştırarak usulsüz emeklilik işlemlerine karşı önemli adımlar attı.

SAHTE SİGORTALILIK VE TESPİT SÜRECİ

SGK'nın yaptığı denetimlerde, fiilen çalışmadığı hâlde sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigorta kaydı iptal edildi. Ayrıca, sahte sigorta bildiriminde bulunan 2 bin 114 iş yeri tespit edilerek, bu işletmelere toplamda 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildi. Sahte sigorta işlemlerinin yaygın olarak, kişilerin emeklilik hakkı elde edebilmesi ya da geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi amacıyla yapıldığı belirlendi.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK DETAY: HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ HARFLER

SGK'nın denetimlerinde kullanılan işaretlemeler büyük önem taşıyor. Hizmet dökümünde bulunan bazı harfler, sigortalılıkla ilgili kritik ipuçları veriyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Hem sistem dolandırılmaya çalışılmış hem de o insanları parası alınmış. Hizmet dökümünün yanında bazı harfler göreceksiniz. K, Ş ve S harfi. K harfi varsa kontrollü demek ve o iş yeri inceleniyor demektir. Yine Ş harfi varsa şüpheli demek. O iş yeri ile ilgili hileli bir sigorta tespit edilmiş demek. S harfi varsa artık geçmiş olsun o sigorta sahte demek ve iptal edilecek demektir.



K harfi: Kontrollü, yani ilgili iş yeri inceleme sürecinde.

Ş harfi: Şüpheli iş yeri anlamına geliyor ve burada hileli sigorta bildirimleri olabileceğine işaret ediyor.

S harfi: Sahte sigorta demektir ve bu iş yerinden yapılan sigortalılık kaydı iptal edilecektir.

ÖDENEN MAAŞLAR GERİ ALINIYOR

SGK, sahte sigortalılık nedeniyle ödenen maaşları geri isteme hakkına sahip. Eğer usulsüz ödeme SGK’nın kendi hatasından kaynaklanıyorsa, geriye dönük 5 yıllık maaşlar faizsiz şekilde geri talep ediliyor. Ancak, usulsüzlük kişinin kendisinden kaynaklanıyorsa, son 10 yıllık ödemeler faiziyle birlikte geri alınıyor.



EMEKLİLİĞİN İPTAL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

SGK, usulsüz emeklilik işlemlerini denetimler, dosya incelemeleri ve alınan ifadeler doğrultusunda tespit ediyor. Eğer bir kişi, sahte sigortalılık yoluyla emekli olmuşsa, emekliliği iptal edilerek ödenen maaşlar geri talep ediliyor. Ayrıca, sahte sigorta işlemini gerçekleştiren iş yerleri ve kişiler hakkında yasal süreç başlatılıyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Eğer bir kişi emekliliğinin iptal edildiğine dair bir bildirim alırsa, öncelikle SGK ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinmeli. Eğer işlemin hatalı olduğunu düşünüyorsa, SGK’ya resmi itiraz başvurusu yapabilir. İtirazların değerlendirilmesi sonucunda haksız bir işlem yapıldığı tespit edilirse, mağduriyet giderilebilir.

Tebliğ edilen geri ödeme kararına karşı itiraz hakkı bulunmaktadır. Tebliğ sonrası 7 gün içinde itiraz edilmezse, borç tahsil edilmeye başlanır. Bu nedenle, mağduriyet yaşamamak için sürecin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

USULSÜZLÜK HALİNDE YAPTIRIMLAR NELER?

SGK'nın tespit ettiği usulsüz sigortalılık işlemleriyle ilgili ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Usulsüzlük tespiti halinde:

Emeklilik iptal edilir.



Haksız yere ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri alınır.

Sahte sigorta bildiriminde bulunan iş yerleri ve kişiler hakkında adli işlem başlatılır.

SGK DENETİMLERİ GEÇMİŞE DÖNÜK YAPILIYOR MU?

Sahte sigortalılık incelemeleri için belirli bir zaman sınırı bulunmuyor. SGK, herhangi bir dönemi inceleyebilir ve geçmiş yıllara yönelik sahte sigorta bildirimlerini tespit edebilir. Bu nedenle, vatandaşların sigorta geçmişlerini dikkatle incelemeleri ve herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. SGK'nın yürüttüğü sıkı denetim süreci, hem sosyal güvenlik sisteminin korunmasını sağlıyor hem de sahte sigortalılık nedeniyle haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçiyor. Vatandaşların, sigortalılık süreçlerini dikkatle takip etmeleri ve hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.