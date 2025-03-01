Altın sert düştü! İşte 1 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Son haftalarda rekor üstüne rekorlar kıran altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 378 bin lira, en yüksek 3 milyon 400 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3 azalışla 3 milyon 392 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.350,27 TL'den, çeyrek altın ise 5.554,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.349,62

Satış 3.350,27

1 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.486,00

Satış 5.554,00

1 MART 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.971,00

Satış 11.109,00

1 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 21.875,00

Satış 22.126,00

1 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.854,57

Satış 2.855,12