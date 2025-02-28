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 | Murat Makas

Kasalardan 600 ton altın taşındı: Piyasalarda büyük endişe

ABD’de New York’taki kasalara son üç ayda 600 tondan fazla altın taşındı. Uzmanlar, bu olağanüstü sevkiyatın arkasında ABD’nin olası gümrük vergileri ve küresel ekonomik belirsizliklerin yattığını belirtiyor. Altın fiyatları dalgalanırken, yatırımcılar ve piyasa analistleri bu hareketin uzun vadeli etkilerini tartışıyor.

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Kasalardan 600 ton altın taşındı: Piyasalarda büyük endişe
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 09:21

ABD'nin finans merkezi New York, son aylarda devasa miktarda altın transferine sahne oldu. Dünya Altın Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, Aralık 2024’ten bu yana şehrin kasalarına 600 tondan fazla, yani yaklaşık 20 milyon ons altın taşındı. Küresel piyasalar için kritik öneme sahip bu gelişme, yatırımcılar ve finans uzmanları arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

ALTIN NEDEN NEW YORK’A AKIYOR?

Küresel altın piyasasının merkezi olarak bilinen Londra’dan yapılan bu büyük çaplı altın sevkiyatının arkasında, ABD’nin uygulamayı planladığı yeni gümrük vergileri ve uluslararası ekonomik belirsizlikler olduğu düşünülüyor. Dünya Altın Konseyi’nin Asya ve Avrupa’dan sorumlu piyasa stratejisti John Reade, CNBC’ye verdiği röportajda, “Bu miktarda altın normalde New York’ta tutulmaz. Ancak yalnızca olağanüstü durumlarda bu tür transferler gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ABD’nin Kanada ve Meksika’dan gelen bazı ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri getirme olasılığının, yatırımcıları Londra yerine New York’taki kasalara yönlendirdiğini belirtiyor. Emtia piyasası analistleri, altın ve gümüş gibi değerli metallerin de bu vergilerden etkilenebileceğini düşünüyor.
MKS Pamp metal strateji müdürü Nicky Shiels, “Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara uygulanabilecek ek vergiler, değerli metal piyasasında büyük bir endişeye yol açıyor. Yatırımcılar, varlıklarını güvence altına almak için altınlarını New York’a yönlendiriyor” dedi.

PİYASALAR NASIL ETKİLENDİ?

Altın fiyatları, bu büyük sevkiyatın ardından dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Küresel ekonomik belirsizliklerin ve artan yatırım talebinin etkisiyle ons altın fiyatı bugün yüzde 0,19 düşüşle 2.868,51 dolardan işlem görüyor. Ancak piyasa uzmanları, önümüzdeki haftalarda ABD’nin ekonomik politikalarına bağlı olarak altın fiyatlarında yeni yükselişlerin yaşanabileceğini belirtiyor.


Dünya genelindeki merkez bankaları ve yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına olan ilgilerini artırırken, New York’un yeni bir altın depolama merkezi haline gelip gelmeyeceği merak konusu. Finans uzmanları, bu hareketliliğin sadece kısa vadeli bir önlem mi yoksa ABD’nin yeni bir altın stratejisinin başlangıcı mı olduğunu zamanın göstereceğini söylüyor.

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