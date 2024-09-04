Altın talebi dip yaptı, Darphane'de üretim düştü! İşte yatırımcının yeni tercihi

04 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:48

Yerli ve yabancı yatırımcının altın talebi geriledi. Yüksek faiz fiziki altın alımlarını düşürürken Darphane’de temmuzda 478 bin olan basım adedi son iki yılın en düşük rakamı olarak kaydedildi. Seçimlerden önce basım adedi nisanda 3,8 milyon ile 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi.

ALTIN ALIMI DİP YAPTI

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak şunları kaydetti:

Artan faiz oranlarından sonra hane halkının tasarruf tercihi değişti ve altına talep neredeyse dip yaptı. Düşük bütçeli turistin gelmesi de sektörü negatif etkiledi. Yabancılar da kuyum almıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 40 KAZANDIRDI

Yılbaşında bin 953 lira olan altın, yüzde 40 değer kazandı. Gram altın fiyatları Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 789 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı son bir yılda ise yüzde 64,34 arttı.

YATIRIMCI MEVDUATA YÖNELDİ

Mevduat faizleri ise bankadan bankaya değişmekle beraber yüzde 60 seviyelerine çıktı. Yatırımcı daha az risk taşıyan mevduata yöneldi.

Bu nedenle yatırımcıların mevduat faizinin yüksek gelirine kapıldığını ifade eden Özboyacı, “İç piyasaya gelince artan faiz oranlarından sonra hane halkının tasarruf tercihi değişti ve altın talebi neredeyse dip yaptı. Yine Turizmde yaşanan düşüş ve gelen turistin düşük bütçeli olması da katkı yapmadı” dedi.

Altın alımları yabancı bazında da azaldı. Bunun en önemli nedeni ise altına ithalatında uygulanan kota. Altın fiyatlarının Türkiye’de yurt dışından daha yüksek olması yabancı yatırımcının da tercihinin değişmesine neden oldu.

YERLİ DE YABANCI DA ALTIN ALMIYOR

Kuyumcukent’te faaliyet gösteren Önder Kıymetli Madenler Genel Müdürü Enes Uyanık da fiziki altına talebin düşük seyrettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

Hem yerli hem de yabancı altın almıyor. Yabancı fiyat farkı nedeni ile almıyor ama yerlide de durum çok farklı değil. Altın fiyatları çok yükseldi ama bu dönemde insanlara yüksek faiz daha cazip geliyor. Altın her ne kadar daha yüksek getiri sunsa da risk taşıyor.

Bu da daha garanti bir getiri sunan faizi cazip hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde faizler düştüğünde tekrar bir canlanma olacaktır.

Ancak faizler böyle kaldığı sürece insanlar fiziki altından ziyade faiz getirisini daha avantajlı buluyor. Altının riski var çünkü düşebilir de çıkabilir de. Ama faizde öyle bir risk yok. Yüzde yüz garanti bir getiri sunuyor.

STOKLAR TÜKETİLİYOR

Darphanenin basım adedinde yaşanan gerilemeyi yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk şöyle konuştu:

İstanbul Altın Borsası’ndaki işlem hacmi önceki gün itibari ile 155 kilo iş olmuş. Darphane’ye gidilmemesinin bir gerekçesi de altın dışarıya göre primli olduğu için ancak aşırı bir talep olduğunda oraya gidiliyor.

Şu an stoklardan tüketiliyor. Basımın düşük olmasının bir sebebi de bu. Zaten epeyce prim yaptığında altın stoklanmış verilmemişti piyasaya.

Talep çok yüksek demiyorum ama bir dengelenme var. Bunun bir gerekçesi de yurtdışında altın fiyatları yükselecek, faiz indirimleri başlıyor. Onun da bir yansıması olur.