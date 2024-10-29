Altın tarihi günler yaşıyor: "ABD Doları Artık Monopoly Parası Gibi Oldu”

29 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:20

Ons başına 2,750 dolar civarını gören altın zirveleri oynuyor. Ünlü finans şirketi abrdn'nin ETF Strateji Direktörü Robert Minter, altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin yüksek borç seviyelerinde olduğu vurgulanan açıklamalarda altın fiyatlarının yükseleceği belirtildi.

Altın​ piyasasında tarihi rekor seviyeleri gündemde. Ünlü finans şirketi abrdn'nin ETF​ Strateji Direktörü Robert Minter, altın fiyatlarının yukarı yönlü bir ivmeye girdiğini belirtti ve yatırımcıların, özellikle altın gibi değerli metallerde ağırlıklarını artırmaları gerektiğini söyledi. ABD doları giderek güven kaybederken, altının güvenli liman olma özelliği bir kez daha öne çıkıyor.

ALTIN ÖNERİSİ

Bu yıl altın ons başına 2,750 dolar civarında seyrederek tarihi zirvelerini zorluyor. Yılbaşından bu yana %33 oranında bir yükseliş gösterdi. Ancak Minter, bu artışın henüz bir başlangıç olduğunu ve daha büyük hareketlerin kapıda olduğunu düşünüyor. Kitco News’e verdiği röportajda, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara aldırış etmeden altın gibi emtialara yönelmesini önerdi.

Minter, küresel faizlerin düşüş eğiliminde olmasının altın için pozitif bir ortam oluşturduğunu vurguladı. Faiz oranlarındaki düşüş ve yüksek enflasyonun, reel faizleri beklenenden daha hızlı aşağı çekeceğini belirtti. Bu durumda altına olan talebin hızla artabileceğini ifade eden Minter, özellikle ABD'deki sorumsuz hükümet harcamalarının doları daha da zayıflattığını söyledi.

ABD YÜKSEK BORÇLARLA KARŞI KARŞIYA

Merkez bankalarının altın talebi son yıllarda rekor seviyelere ulaşmış olsa da, Minter’e göre, bu yıl altın destekli ETF'lere (borsa yatırım fonlarına) olan ilgi de artmaya başladı. Geçtiğimiz dönemde yatırımcılar altın ETF’lerini satarak piyasaya likidite sağlıyordu; fakat son gelişmelerle birlikte, likidite sağlayan taraf bu kez yatırımcılar oldu. Bu yeni piyasa dinamiğinin altın fiyatlarını güçlü bir şekilde destekleyeceğini belirten Minter, özellikle ABD’nin yüksek borç seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu ve borcun artışının altın fiyatlarını yukarı çekeceğini ifade etti.

Minter ayrıca, ABD’de yaklaşan başkanlık seçiminin sonucundan bağımsız olarak doların değer kaybetmeye devam edeceğini öngörüyor. "Kim seçilirse seçilsin, ekonomi kurallarını hiçe sayıyorlar," diyerek mevcut ve potansiyel adayların mali politikalarını eleştirdi.

Minter'in tahminlerine göre, altın 2024 sonunda 2,800 doları görüp, 2025 yılında ise 3,000 dolara ulaşabilir. Faiz oranlarında beklenen 200 baz puanlık bir düşüş gerçekleşirse, altın fiyatlarının bu seviyelere çıkması hiç de zor değil. ABD dolarına olan güvenin azalmasıyla birlikte, yatırımcıların altına yönelmesi ise kaçınılmaz gibi görünüyor.

Görünen o ki, dünyada artan enflasyon, yükselen borçlar ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor, ve bu limanın adı altın.