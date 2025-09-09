Menü Kapat
Ekonomi
Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları geçen hafta başladığı rekorlar serisini yeni haftada da sürdürüyor. Dün 4.822 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altın fiyatı yeni güne de rekorla girerek bir ara 4.844 TL'ye gördü. Şimdi yatırımcıların kafasında ise aynı soru var: Altın fiyatları daha da yükselir mi? İşte 9 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

piyasaları yatırımcıların gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran değerli metal, haftanın kapanışında kısmi bir geri çekilme yaşasa da yeni haftaya güçlü başladı. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül’de açıklaması beklenen faiz indirimi ihtimali, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor.

Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 9 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

9 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.559 doları gören , 9 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla 3.583 dolar seviyesinde işlem görüyor. ise serbest piyasada 4.757 TL’den alıcı buluyor. Peki altın cephesinde son rakamlar nasıl?

Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları

9 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.835,24 TL

Satış: 4.835,75 TL

Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları

9 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.950,00 TL

Satış: 8.032,00 TL

Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları

9 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.901,00 TL

Satış: 16.064,00 TL

Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları

9 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.704,00 TL

Satış: 31.980,00 TL

Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları

9 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.645,00 dolar

Satış: 3.645,36 dolar

Altın tarihi rekorlara doymuyor! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor... İşte, 9 Eylül altın fiyatları
