Altın tarihi zirvede! Goldman Sachs 2025 tahminini açıkladı: Gözler ABD başkanlık seçimlerinde

30 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:49

Altın fiyatları ABD faiz kararları ve seçim sonuçlarına yönelik beklentilerle şekillenmeyi sürdürüyor. Ons altın çarşamba günü 2 bin 700 dolara tırmanarak yeni bir rekor kırdı. ABD'li banka Goldman Sachs, altın fiyatları için 2025 tahminini düşürdü.

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Altın ABD ekonomisindeki gelişmeler ve küresel risklerle beraber çarşamba günü yeni bir rekora imza attı. Kapalıçarşı piyasalarında gram altın 3 bin 129 liradan işlem görürken yatırım amaçlı satın alınan çeyrek altın 5 bin 154 liradan satılıyor. Altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırması sonrası dünyanın en güçlü bankalarından Goldman Sachs, altın fiyatları için rekor tahminin açıkladı.

ALTININ FİZİKİ TALEBİ ARTTI

Merkez bankalarının altın talebinin, ABD'nin mali yaptırımları ve ABD devlet borçlarına yönelik şoklar dikkat çeken banka, altın fiyatının yüzde 9 yukarı çekilmesi korkusu ortaya çıktığını ifade etti.

Goldman, 2025 yıl sonu altın fiyat tahmini 3 bin dolara çekti. Banka, özellikle finans ve para otoriteleri, yatırımcılar ve spekülatörlerin fiziksel altına olan güçlü talebinin etkisiyle yükseliş duruşunu sürdürdü.

ALTINDA YIL SONU FİYAT TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Goldman Sachs, daha önce 2025 yılı sonunda altının 3 bin 80 dolar seviyesinde olacağını ifade etmişti. Goldman, 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2 bin 973 dolardan 2 bin 906 dolara düşürdü.

Goldman ayrıca, Fed politika faizinin gelecek yılın ortasına kadar yüzde 3,25-yüzde 3,50'ye düşmesiyle birlikte fiziksel altına dayalı Western Exchange-Traded Fund (ETF) varlıklarından yüzde 7'lik bir artış bekliyor.

ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Goldman Sachs, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Londra OTC piyasasındaki merkez bankası talebine ilişkin görüşlerinin beş kat arttığını ifade etti. Banka, bu durumun altın fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkinin seviyesini sıfırladığını açıkladı.

ABD yatırım bankasının görüşü “hâlâ yükselişte" olduğu yönünde. Banka, özellikle 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesinde spekülatörlerin güvenli liman olarak altına yönelmesinin rolünü de hesaba katıyor.

Seçim sonrası spekülatif pozisyonlanmanın azalması nedeniyle olası bir aşağı yönlü fiyat riskini kabul etmesine rağmen, şirket olası ticaret gerginlikleri ve finansal riskler arasında uzun altın pozisyonlarının önemli bir korunma değeri taşıdığını vurguluyor.