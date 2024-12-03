Altın toparlanıyor! Gram altın, çeyrek altında hareketlilik! İşte 3 Aralık 2024 altın fiyatları

03 Aralık 2024 07:17 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 07:41

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın bugün toparlanma eğiliminde. Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında hafif yükseliş yaşanıyor. İşte 3 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altın için kritik eşik! İslam Memiş haftalık altın tahminini açıkladı: "Bu rakamı görürseniz..."

Altın için kritik eşik! İslam Memiş haftalık altın tahminini açıkladı: "Bu rakamı görürseniz..."

Ons altın​ uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 645 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul​ Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalarak 3 milyon 8 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 2.950,02 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 3 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

3 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.949,64

Satış 2.950,02

3 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.868,00

Satış 4.944,00

3 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.762,00

Satış 9.889,00

3 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.463,00

Satış 19.702,00

3 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.641,75

Satış 2.642,02