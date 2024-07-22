Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

22 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:14

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

Trump suikast girişimi hakkında konuştu: O çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi

Trump suikast girişimi hakkında konuştu: O çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi

Altın genellikle düşük faiz oranları, tahvil getirileri ve bunlara eşlik eden zayıf dolar ortamında iyi performans gösteriyor. Altın fiyatı ABD'deki siyasi belirsizlikle istikrar kazandı. Trump'ın daha önceki ticaret savaşları gibi, yeni tarifeleri de küresel ticaret sistemini altüst etmekle tehdit ediyor. Peki, Altın için hangisi daha iyi Trump mı yoksa Harris mi? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecek yatırım araçları.

TRUMP SEÇİLİRSE NELER OLUR?

ABD Başkanı Biden adaylığını geri çekti ve Demokratların liderliğine Kamala Harris'i aday gösterdi.

Küresel piyasalar Biden’ın ABD başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Trump’ın seçilme ihtimalini fiyatlıyor.

Trump, Harris’i yenmenin, Biden’ı yenmekten daha kolay olacağını ifade etti. Donald Trump’ın anketlerde liderliği sürdürmesinin oynaklığı aşağıya çekmesi bekleniyor.

Trump dönemini daha yüksek bir ihtimal olarak görmeye başlayan yatırımcılar dolar, sağlık ve enerji hisseleri ve Bitcoin alımına başladı.

DOLAR NE OLUR?

Yeni bir Trump döneminin düşük vergi ve yüksek gümrük tarifeleri karışımının enflasyonu ve faiz oranlarını artırarak doların cazibesini artırması bekleniyor. Trump-Harris yarışı sürecinde belirsizliğin artması da doları destekleyebilir.

Harris'in aday gösterilmesiyle ABD Doları'ndaki (USD) yukarı yönlü hareket durdu.

Yeşil Dolar'ın altı önemli para birimine karşı değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), dört aylık 103,65'lik düşük seviyesinden güçlü bir toparlanmanın ardından Pazartesi günü hafifçe 104,20'ye geriledi.

Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanma olasılığının daha yüksek olması ABD Dolarındaki toparlanmayı körüklemişti.

Piyasa uzmanları, Trump'ın kurumlar vergilerinde ve faiz oranlarında kesintiler vaat etmesi nedeniyle zaferinin ekonomik büyüme için olumlu olduğunu gördüler. Bu, tüketici enflasyon beklentileri için yukarı yönlü riskleri körükledi.

Uzmanlar ayrıca Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a girmesi durumunda daha fazla ticaret kısıtlaması bekliyor.

Donald Trump'ın seçimleri kazanma olasılığı, kendisine düzenlenen suikast saldırısının ardından arttı.

PESO, YUAN VE YABANCI ŞİRKETLER EN ÇOK KAYBEDENLER OLUR

Dolar yükselirse, yükselen dolar karşısında potansiyel kaybedenler arasında Meksika pesosu ve Çin yuanının yer alması bekleniyor.

ABD’de Biden yönetimi altında halka açılma çabaları engellenen Bitcoin madencileri ve kripto şirketleri, ikinci bir Trump döneminde kazançlı çıkabilir.

Trump'ın seçilmesi halinde pazar payını kaybetme riski taşıyan ABD’deki yabancı şirketlerin en büyük kaybedenler olması bekleniyor.

TAHVİLLER GERİLEDİ

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri yüzde 4,22'ye geriledi. Tahvil tarafında “Trump Trade”in kazananı olarak yüksek getirili ABD tahvilleri öne çıkarken, enflasyona hassas diğer borçlanma araçlarından uzak durulması gerekebilir.

ALTIN HANGİ ABD BAŞKAN ADAYINI İSTİYOR?

Tarihsel olarak, altın Demokratların kontrolündeki kongrelerde Cumhuriyetçilerin kontrolündekilere kıyasla daha yüksek getiriler elde etmiştir.

Altın Demokratlar döneminde ortalama %20,9 artarken Cumhuriyetçiler döneminde ortalama sadece %3,9 kazandırdı. Çünkü Demokratlar daha fazla harcama yapma eğiliminde, bu da açıkları ve borcu artırıyor ve ABD dolarını zayıflatıyor.

Biden başkanlık yarışında koltuğu Harris'e devretti.

Geçmişe dönüp baktığımızda altın hem 2016 hem de 2020 seçimleri öncesinde yükselişe geçmişti.

Trump, Hillary Clinton'a karşı kampanya yürütürken altın fiyatı yaklaşık 50 dolar yükseldi ve oylama öncesinde 1.300 doların hemen üzerine çıktı. Trump'ın zaferinin ardından altın, Aralık ortasında yaklaşık 1.128 dolara düştü, ardından göreve başladığı Ocak ayında 1.200 doların üzerine çıktı.

2020 seçimlerinden önceki hafta altın 1.900 dolar civarında işlem gördü. Biden'ın Trump'a karşı zaferinin ardından 6 Kasım'da 1.951 dolara ulaştı ve ardından oyların yeniden sayımı ve yasal itirazlar arasında 1.800 doların altına düştü. Altın, Biden'ın zaferinin doğrulanmasının ve Washington'daki Capitol'e yapılan 6 Ocak'taki meşhur saldırının ardından Aralık ayında tekrar tırmanmaya başladı.

Trump başkan iken altın 1.209 dolardan 1.839 dolara yükseldi. Faktörler arasında ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve covid-19 salgını vardı. Trump'ın korumacılığı ve MAGA söylemi, Çin ve Hindistan gibi BRICS ülkelerini küresel rezerv para birimi olarak ABD dolarından uzaklaşmaya ve altın rezervlerini artırmaya teşvik ederek altını daha yükseğe çıkardı.

Biden yönetiminde altın fiyatları yükselişini sürdürdü ve 20 Mayıs'ta rekor seviye olan 2.450 dolara ulaştı. Biden müttefikleriyle ilişkileri düzeltmek için çaba sarf ederken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle yaptırımlara başkanlık etti. ABD ve müttefikleri ayrıca 300 milyar dolarlık egemen Rus varlığını dondurdu ve bu da birçok gelişmekte olan ülkeyi aynı şeyin kendilerine olmasını önlemek için altın almaya yöneltti.

Merkez bankalarının altın alımları Biden döneminde hız kazandı ve bu, Asya'daki fiziksel altın alımlarıyla birlikte, yüksek dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerine rağmen altın fiyatının arkasındaki ana itici güç oldu.

Ukrayna'daki savaş, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı, İsrail-Hizbullah çatışması ve Yemen'deki Husiler gibi olayların Biden'la hiçbir ilgisi olmasa da altın fiyatlarının 2024'te desteklenmesine yardımcı oldu.