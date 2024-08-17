Altın ve euro rekor kırdı! Borsa ve dolar için geri sayım başladı! İşte en çok kar ettiren yatırım

17 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:43

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Altın, döviz ve borsa en çok tercih edilen yatırım araçları olmayı sürdürürken yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmeler haftanın en çok kazandıran yatırımını belirledi.

Ons altın bu hafta tarihi zirvesine çıktı. Euro/TL ise 37 liralık yeni zirvesine çıktı. Borsa haftayı düşüşle kapatırken dolar/TL’de hafif yükseliş ve yatay seyir devam etti.

BORSA HİSSE BASINDA DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul bu haftayı düşüşle tamamladı. Borsa’da işlem gören hisselerin değerleri haftalık baz ortalama yüzde 86 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü.

Önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı. Şimdi gözler TCMB'nin 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'da açıklanacak faiz kararında.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69 ve emeklilik fonları yüzde 0,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,89 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

ONS VE GRAM ALTIN REKOR ÜZERİNE REKOR KIRDI

Bu hafta en çok değer kazanan yatırım altın oldu. FED faiz indirimlerinin eylül ayında başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla beraber jeopolitik riskleri artması da altında rekoru destekledi.

Analistler ABD Merkez Bankası’ndan 25 baz puanlık indirim bekliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liraya çıktı.

ALMAN BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Almanya'nın önemli bankalarından Commerzbank 2004 ve 2025 yılları için altın tahminin açıkladı. Bankaya göre altın, 2024 yıl sonunda 2 bin 500 dolara 2025 ortasında kadar 2 bin 600 dolara çıkacak.

EURO REKOR KIRDI

Bu hafta dolar/TL kuru yüzde 0,49 değer kazanarak 33,70 liradan işlem gördü. Dolar için FED faiz kararı bekleniyor. Avro da yüzde 1,16 artışla 37,0610 liraya yükseldi.

ABD ÜFE ve TÜFE rakamlarının ardından Euro/dolar paritesi geçtiğimiz haftalarda 1,095 doların üzerine çıktı. Euro/TL ise 14 Ağustos’ta tarihi rekorunu kırarak 37 lira bandına yerleşti.