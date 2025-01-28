Altın ve gümüş 2025’te uçuş hazırlığı yapıyor

28 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:48

Altın fiyatlarının 3.290 dolara, gümüşün ise 43,50 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Merkez bankası alımları, Fed politikaları ve jeopolitik riskler fiyatları yukarı çekebilir. Ancak platin ve paladyumda beklentiler daha düşük.

Altın ve gümüş piyasasında 2025 yılına dair umutlar oldukça yüksek. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) 2025 Değerli Metaller Tahmin Anketi’ne göre, altın fiyatlarının 2025’te ons başına 3.290 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Gümüş fiyatlarının ise 43,50 doları aşabileceği belirtiliyor. Ancak platin ve paladyum için aynı iyimserlik yok.

ALTINDA YÜKSEK BEKLENTİLER

2025’te altın fiyatlarının 2.250 dolar ile 3.290 dolar arasında dalgalanması bekleniyor. Ortalama fiyat tahmini ise 2.736,69 dolar. Bu rakam, 2024 ortalamasına göre %14,7’lik bir artış anlamına geliyor. Analistler, altın fiyatlarının merkez bankalarının alımları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikaları ve küresel jeopolitik riskler nedeniyle yükseleceğini düşünüyor.

Tahminlere göre en iyimser analist Sumitomo Corp’tan Keisuke Okui oldu. Okui, altın fiyatının ortalama 2.925 dolar olacağını öngördü. En düşük tahmini ise Robin Bhar yaptı ve fiyatın 2.500 dolarda kalacağını belirtti.

GÜMÜŞTE DAHA FAZLA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Gümüş için 2025 tahminleri de umut verici. Ortalama fiyatın 32,86 dolar olması bekleniyor, bu da 2024’e göre %16’lık bir artış demek. Gümüş fiyatlarının 24 dolar ile 43,50 dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Gümüşteki en yüksek tahmin, MKS PAMP SA’dan Nicky Shiels’e ait. Shiels, gümüşün 2025’te tüm değerli metallerden daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyor. Bunun sebepleri arasında güneş enerjisi talebinin artışı, Çin ve ABD ekonomilerindeki olumlu gelişmeler ve düşen dolar değerleri yer alıyor.

PLATİN VE PALADYUM İÇİN KISITLI BEKLENTİLER

Platin ve paladyum için tahminler daha düşük. Platin fiyatlarının 2025’te ortalama 1.021 dolar olacağı öngörülüyor. Bunun nedeni, arzın talepten daha hızlı artması ve yeni endüstriyel kullanım alanlarının sınırlı olması.

Paladyum fiyatları ise 991 dolar civarında tahmin ediliyor. Analistlere göre, elektrikli araçların yaygınlaşması paladyuma olan talebi olumsuz etkiliyor. Ancak madencilik üretiminin azalması ve mevcut fiyatların arz-talep dengesini yansıttığı düşüncesi, fiyatların düşüşünü sınırlayabilir.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK FAKTÖRLER

Analistlere göre, 2025 yılında altın fiyatını en çok etkileyecek faktörler şunlar:

1. Fed Politikaları (%28): Faiz oranlarının yükseltilmesi altını olumsuz etkileyebilirken, faizlerin düşürülmesi veya gevşek para politikaları altını cazip hale getirebilir.

2. Merkez Bankası Talebi (%21): Merkez bankalarının altın alımları, fiyatlar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

3. Jeopolitik Riskler (%15): Savaşlar ve küresel belirsizlik dönemlerinde altına olan talep artıyor.

LBMA raporunda, 2024’teki Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların altın fiyatlarını nasıl etkilediğine de dikkat çekildi. Şubat-Mart 2024 döneminde altın fiyatları %8 artış göstermişti.