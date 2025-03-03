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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Altın ve gümüş fiyatı zirveye hazırlanıyor! Dev banka 'büyük yükseliş' açıklaması yaptı

UBS, pazartesi günü yayınladığı notta, küresel endüstriyel üretimde ılımlı bir toparlanmayı öngörmesiyle gümüşün 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşacağını tahmin etti. İsviçreli UBS, altın fiyatları için de beklentilerini sıraladı. İşte altın ve gümüş yatırımcısına rehber olacak analizler.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 15:38

Altın ve gümüş, önemli desteğin kırılmasının ardından toparlanıyor. Hem altın hem de gümüş, teknik desteği kırdıktan sonra sert bir düşüş yaşayarak şubat ayını zor bir şekilde sonlandırdı. Ancak cuma gününden itibaren toparlanma sinyalleri gelmeye başladı. ABD'de enflasyon istikrarlı seyrederken düşen tüketici harcamaları ekonomik endişeleri artırıyor, altın ve gümüşün güvenli liman cazibesini güçlendiriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında İsviçreli UBS altında tahminini korudu, gümüşte yükseltti.

ALTIN VE GÜMÜŞ TOPARLANIYOR

Değerli metaller son iki haftadır riskli varlıkları takip ediyor. Spekülatif piyasa hareketleri bu hafta ABD doları ve tahvil getirileri gibi geleneksel itici güçlerden daha etkili oldu. Altın, geçen haftaki çöküşün ardından potansiyel bir tepe kırılması ve daha geniş boğa trendinin yeniden başlayacağına dair sinyal verdi. Altın, zayıflayan ABD doları ve Fed'in faiz indirimi bahislerinin talebi artırmasıyla 2.863 dolara yükseldi. Daha fazla yükseliş için 2.878 dolar direncinin kırılması gerekiyor. Gümüş 31,23 dolara tırmanıyor ancak 31,40 dolarda önemli bir dirençle karşı karşıya kaldı.

UBS'DEN ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINA İLİŞKİN TAHMİN

İsviçre'nin önde gelen finans kuruluşlarından UBS, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini açıkladı.

Buna göre UBS;

  • Altının ons fiyatının 2024 yılı içinde 3 bin dolara ulaşacağını,
  • Gümüşün ons fiyatının ise 12 ay içinde 38 dolara yükseleceğini öngördü.

UBS bugün yayınladığı bir notta, küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklemesi nedeniyle gümüşün 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşacağını tahmin etti. Altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminini ise değiştirmedi. Sarı metalin 3 bin 100-3 bin 200 dolara ulaşması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

UBS kimin bankası?
O zamanlar İsviçre'nin ikinci büyük bankası olan banka, 1998'de Swiss Bank Corporation ile birleşerek UBS oldu. Bu birleşme, o zamanlar Avrupa'nın en büyük bankası ve dünyanın ikinci büyük bankası olan bankayı oluşturdu.
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