Konut kredisi çekecekler dikkat! Cebinize 340 bin TL kalacak! Faiz oranlarıyla taksitler hafifledi

Konut kredisi faiz oranları 1,5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, Emlak Konut'un kampanyası ve sosyal konut beklentisi bu düşüşte etkili oldu. 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi 340 bin TL daha az ödeme yapacak. İhtiyaç kredisi faizleri de 21 Şubat'ta yüzde 63,11 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ev alacaklar için kritik gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, ihtiyaç ve ticari kredilere de yansıdı. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 63,11 ile son bir yılın en düşük seviyesine inerken, ticari kredilerde faiz oranı yüzde 56,6’ya düştü. Mevduat faizleri de düşüşe geçti. Konut kredisi faiz oranları 1,5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi. Bu düşüşle birlikte, 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi toplamda 340 bin TL daha az ödeme yapacak.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 40'IN ALTINA ÇEKİLDİ

Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararıyla kredilerde yeni bir düşüş dalgası bekleniyor. Ev almak isteyenler için kredi maliyetleri giderek düşerken, konut piyasası hareketlendi. Düşen faizler ve yeni kampanyalar sayesinde, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor.

FAİZ ORANLARINDA 1,5 YIL SONRA İLK

Konut kredisi faiz oranlarında büyük bir düşüş yaşandı. Merkez Bankası’nın faiz kararları, Emlak Konut’un yeni kampanyası ve sosyal konut projeleri sayesinde 1,5 yıl sonra ilk kez konut kredisi faizleri yüzde 40’ın altına geriledi. Bu düşüş, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir maliyet avantajı sağladı.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası, 2024’ün ilk faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürdü. Ekonomistler, mart ayında da faiz indiriminin devam edeceğini ve faiz oranının yüzde 42,5’e çekileceğini tahmin etti. Bu gelişmeler, kredi piyasasını hareketlendirdi.

EMLAK KONUT PROJESİ ETKİLİ OLDU

Özellikle Emlak Konut’un başlattığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası” ve sosyal konut projeleri, konut kredisi faizlerinin düşmesini hızlandırdı. 21 Şubat itibarıyla yüzde 39,96’ya gerileyen faiz oranları, 8 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Daha önce yüzde 45’i aşan oranlar, artık aylık bazda yüzde 3’ün altına düşmeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu faiz düşüşü, ev almak isteyenlere ciddi bir avantaj sundu. 1 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişi, önceki faiz oranlarına kıyasla toplamda 340 bin TL daha az ödeme yapacak.

Eski faiz oranı (%3,05) ile 120 ay vadeli kredi:

Aylık ödeme: 31.352 TL

Toplam ödeme: 3.762.260 TL

Yeni faiz oranı (%2,74) ile 120 ay vadeli kredi:

Aylık ödeme: 28.512 TL

Toplam ödeme: 3.421.494 TL

Bu düşüş, kredi çeken kişilerin aylık taksitlerinde 2.840 TL’lik bir azalma yaşandı.