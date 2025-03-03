Memur ve emekli zammı için 2. ipucu geldi! TÜİK açıkladı: İşte cepte olan maaş zammı

TÜİK Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. 2 aylık enflasyon farkı belli oldu. 2025 Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli maaşları için belirleyici olacak. Şu an için 2 aylık veri netleşti. Memur ve emeklinin cebine koyduğu zam oranı belli oldu. İşte 2025 yılı 2 aylık enflasyon farkı.

Emekli ve memur maaşı 2025 Temmuz zammı için TÜİK enflasyon farkı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK Şubat ayı verileri bugün (3 Mart) açıklandı. Enflasyon farkı ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarının şekillenmesinde belirleyici faktörlerden. Memur ve emekli maaşı, her yıl 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda güncelleniyor. TÜİK verilerinin açıklanmasıyla beraber memur ve emekli maaşı hesaplama tablosuna gözler çevrildi. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKI BELLİ OLDU

2025 Ocak ayı enflasyon rakamları doğrultusunda enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 olarak açıklanmıştı. Gözler ise şubat ayı enflasyonuna çevrildi. Merakla beklenen veri bugün geldi.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 oldu. Böylece 2025 yılı 2 aylık enflasyon farkı 7,42 oldu. 2 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların 2025 Temmuz ayı zammı yüzde 6,41 oldu.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Sıkça Sorulan Sorular Şubat ayı enflasyonu ne kadar? Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 39,05, aylık yüzde 2,27 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı.