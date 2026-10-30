Altın ve gümüş neden düşüyor? 30 Ekim 2026 bugün altın ve gümüşte sert kayıplar yaşanıyor

Altın ve gümüş fiyatları küresel piyasalarda sert satışların etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Ons altının 4.000 dolar seviyesinin altına düşmesi ve gümüşün 50 dolar sınırına doğru çekilmesi, değerli metal piyasalarında hareketliliği artırdı. Ekim ayı boyunca devam eden kayıplar, her iki metalin aylık performansında da belirgin biçimde hissedildi. Uluslararası piyasalarda spot fiyatların yanı sıra vadeli işlem sözleşmelerinde de yaşanan düşüş, yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. Özellikle altın ve gümüşün son dönemdeki fiyat hareketleri, ABD'den gelen ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte takip ediliyor. Altın neden düştü, ne zaman yükselecek? İşte altın ve gümüşte düşüşün nedenleri…

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT KAYIPLAR YAŞANIYOR

Küresel piyasalarda işlem gören altın ve gümüş fiyatları, ekim ayında yaşanan satışlarla birlikte aşağı yönlü bir seyir izliyor. Ons altının 4.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi, piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Gümüş tarafında ise kayıplar daha belirgin hale geldi. Gümüşün ons fiyatı 50 dolar civarına ve altına doğru çekilirken uluslararası spot piyasalarda ve vadeli işlem borsalarında da satış baskısı hissedildi. Böylece iki değerli metaldeki düşüş yalnızca tek bir işlem piyasasıyla sınırlı kalmadı.

Ekim ayının genel performansına bakıldığında altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 3,5-4 oranında değer kaybı yaşandı. Gümüşte ise aylık düşüş yüzde 14'ün üzerine çıktı. Her iki metalin de ikinci ay üst üste kayıpla kapanmaya hazırlanması, değerli metal piyasalarındaki fiyat hareketlerini gündemin üst sıralarına taşıdı. Özellikle gümüşteki kaybın altına kıyasla daha yüksek olması, metalin hem yatırım aracı hem de sanayi hammaddesi olarak sahip olduğu iki yönlü yapıyla yakından ilişkili bulunuyor.

Fiyatlardaki gerileme, ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından küresel piyasalarda şekillenen beklentilerle aynı döneme denk geldi. Enflasyon verileri, ekonomik büyüme rakamları, tahvil getirileri ve doların seyri yatırımcıların takip ettiği başlıca başlıklar arasında bulunuyor. Bunun yanında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmeler de değerli metallerin işlem gördüğü piyasalardaki hareketliliğe eşlik ediyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasındaki temel gelişmeler arasında ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonomik büyümenin güçlü kalması bulunuyor. Eylül ayına ilişkin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5 artarak mart ayından bu yana en yüksek yükselişini kaydetti. Yıllık PCE enflasyonu yüzde 3,6'ya ulaşırken çekirdek PCE enflasyonu da yüzde 3,1 seviyesine yükseldi. Söz konusu veriler, ABD'de enflasyonun Federal Rezerv'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden ekonomik göstergeler olarak piyasaların gündeminde yer aldı.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyümesi de para politikasına ilişkin beklentilerde etkili oldu. Güçlü büyüme verileriyle birlikte enflasyonun yüksek kalması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda Aralık ayında faiz artırımı ihtimali de fiyatlanmaya başlandı. Söz konusu faiz artırım olasılığının yaklaşık yüzde 75 seviyesinde hesaplanması, yatırımcıların Fed'in gelecek dönemde atabileceği adımlara yönelik beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Altının faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olması, faiz oranlarına ilişkin beklentileri metalin fiyatı açısından önemli hale getiriyor. Faizlerin yükselmesi veya uzun süre yüksek seviyelerde kalması, altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Yatırımcılar bu süreçte getiri sağlayan varlıklara yönelirken tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması da altın üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında bulunuyor. Tahvil getirilerinin cazibesini koruması, faiz getirisi olmayan değerli metallerin talebini olumsuz etkileyebiliyor.

Doların görece güçlü seyri de ons altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olan diğer başlıklar arasında yer alıyor. Altının uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getiriyor. Bu gelişme, altına yönelik talep üzerinde baskı oluşturabiliyor. Faiz beklentileri, tahvil getirileri ve doların birlikte değerlendirilmesi, altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin ekonomik arka planını oluşturuyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de altın piyasasında takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler, özellikle İran ile ilgili gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan olaylar, petrol arzına ilişkin kaygıları artırıyor. Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon baskısını beslerken merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de etkiliyor. Petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkisi, Fed'in faizleri yüksek tutabileceği beklentisiyle birleşerek altın fiyatları üzerindeki satış baskısına katkıda bulunuyor.

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Gümüş fiyatlarında yaşanan kaybın altına kıyasla daha yüksek olmasında, metalin iki farklı piyasa dinamiğinden etkilenmesi belirleyici oluyor. Gümüş, yatırımcılar tarafından değerli metal olarak değerlendirilmesinin yanı sıra sanayi üretiminde kullanılan önemli hammaddeler arasında bulunuyor. Bu nedenle gümüşün fiyatı yalnızca faiz kararları, doların seyri ve yatırımcı talebiyle değil, sanayi faaliyetlerine ilişkin beklentilerle de bağlantılı hareket ediyor. Küresel piyasalarda sanayi talebinin zayıflayabileceğine yönelik endişeler, gümüş üzerindeki satış baskısını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle güneş paneli üretiminde gümüş kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar, metalin sanayi talebine ilişkin beklentiler açısından takip ediliyor. Üretim süreçlerinde daha az gümüş kullanılması anlamına gelen tasarruf uygulamaları, gümüş talebinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde etkili oluyor. Teknoloji sektöründeki dalgalanmalar ve sanayi faaliyetlerine yönelik zayıflama endişeleri de gümüş fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında bulunuyor.

Gümüşteki sert düşüşün bir diğer nedeni ise finansal piyasalarda yaşanan satış dalgalarıyla bağlantılı. Özellikle teknoloji hisselerinde görülen satışlar sırasında yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı varlıklarını elden çıkarması, değerli metallere de satış getirebiliyor. Bu süreçte gümüşteki satış baskısı daha belirgin hissedilebiliyor. Altına kıyasla daha sert kayıp yaşayan gümüşün ons fiyatının 50 dolar civarına ve altına doğru gerilemesinde, söz konusu nakit ihtiyacının da etkisi bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde değerli metal piyasalarında Fed'in açıklamaları, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve küresel ekonomik gelişmeler yakından izlenecek. Petrol fiyatlarının seyri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de piyasaların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Altın ve gümüş fiyatlarının yönü açısından faiz politikası, doların değeri, tahvil getirileri ve sanayi talebine ilişkin beklentiler önemini koruyor.