Altın ve gümüş yüzde 20 değer kazandı! Yıl sonuna kadar yeni rekorlar kapıda

11 Eylül 2024 12:35 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:55

Altın ve gümüş yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım olmaya devam etti. ABD ve Çin ekonomisindeki gelişmeler altın ve gümüş fiyatlarını destekledi. Merkez bankalarının altın alımları yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktı. Uzmanlar güvenli liman alımlarının yıl boyunca devam edeceğini ifade ederken Altın ve gümüşün ons fiyatı yılın ilk 8 ayında yüzde 20'den fazla değer kazandı.

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Emtia piyasaların yılın ilk sekiz ayında sert dalgalanmalara sahne olurken altın ve gümüş yüzde 20 değer kazandı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerden kaynaklanan olumlu fiyatlamalar ve Çin'in ekonomisini güçlendirmek için attığı adımlar altın gibi değerli madenleri destekledi. Merkez bankaları da yıl boyunca alımlarını artırarak özellikle altında fiyatların yukarı yönlü hareketini güçlendirdi. Uzmanlar ABD başkanlık seçimlerinden kaynaklanan belirsizliklerin de emtia fiyatlanmalarını etkilediğini ifade ediyor.

ALTIN REKORA OYNADI

Ocak-ağustos döneminde altın ve gümüş emtia piyasasında en fazla kazandıran ürünler olurken altın ve gümüşün ons fiyatı yüzde 21,3 arttı. Ons altının fiyatı Aralık ayını 2 bin 63 dolarla tamamladı. Ağustos ayında ise ons altının fiyatı 2 bin 503,4 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı yıl genelinde de 2 bin 531,6 dolarla rekor seviyeye çıktı.

GÜMÜŞ 2012'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Gümüş fiyatları da altın gibi sürekli yukarı seyrine devam etti. Geçtiğimiz yıl 23,8 dolara kadar çıkan gümüş, ağustosu 28,9 dolardan tamamladı. Gümüşün ons fiyatı da yıl genelinde 32,5 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

MERKEZ BANKALARI TONLARCA ALDI

Bireysel yatırımcılarla beraber merkez bankaları da rezervlerini altınla doldurdu. Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımları yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktı. Bu alımlar, temmuz ayında bir önceki aya göre iki katın üzerine çıkarak 37 tona yükseldi.

Analistler, altına olan talebin Asya'da arttığını ifade etti. Çinli hane halklarının artan fiziki talebi de altın fiyatlarını destekledi. Bu bölgelerde gayrimenkul ve hisse senedi gibi diğer yatırım seçeneklerine olan güvenin azalması da altın fiyatlarını etkledi.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile ilgili jeopolitik riskler ve özellikle kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altın ve gümüşün fiyatını yukarı yönlü etkilediğini vurguladı.

Hansen, Çin'deki zorlu ekonomik koşullar ve emlak sektöründeki sıkıntılara karşı yatırımcıların nakitlerini daha korunaklı bir alana yatırmasıyla bu ülkeden gelen talebin de altın ve gümüşte sert yükselişe neden olduğunu anlattı. Hansen, "Jeopolitik belirsizlik ve dolarizasyonun azalması ortamında merkez bankalarının talebi devam ediyor ve en önemlisi de altın, diğer varlıkların sağlayamayacağı düzeyde güvenlik ve istikrar sunabiliyor" yorumunu yaptı.