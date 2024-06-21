Altın ve gümüşü takip edenler dikkat! Ünlü piyasa analisti Ağustos için kritik rakamı verdi

21 Haziran 2024 20:38 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 20:38

İsviçre'den Türkiye, Çin ve Hindistan'a yapılan altın ihracatı mayıs ayında düştü

İsviçre'den Türkiye, Çin ve Hindistan'a yapılan altın ihracatı mayıs ayında düştü

Sahte altın korkusu yüzünden kuyumcular tetikte! Gerçekmiş gibi çok sayıda kuyumcuya sattılar

Sahte altın korkusu yüzünden kuyumcular tetikte! Gerçekmiş gibi çok sayıda kuyumcuya sattılar

Yatırımcılar küresel piyasalarda güvenli liman altını yakından takip ederken gümüşü de alternatif olarak görüyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Türkiye’de altın fiyatlarını izlerken dünyaca ünlü analistlerin tahminlerine de odaklanıyor.

21 HAZİRAN 2024’TE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

21 Haziran’da ons altın 2.321,13 dolardan işlem görüyor. Gram altın 2.449,495 TL’den işlem görürken çeyrek altın yüzde 0,79’luk yükselişle 4.097,46 TL’den işlem görüyor.

Küresel piyasada yatırımcılar ons altın seviyelerini takip ederken FX Empire'da yorumlar yapan Kıdemli piyasa analisti Ag. Thorson Ağustos ayı için kritik rakamlar verdi.

ALTIN İÇİN AĞUSTOS RAKAMI

Altın, gümüş ve platin önceki haftanın en yüksek seviyelerinin üzerinde kapanmıştı. Grafik yayınlayan Ag. Thorson, ''tahmin edildiği gibi Haziran'ın en düşük seviyeleri gelirse bir sonraki yükseliş ayağına başlıyor olmalıyız bu da Ağustos'ta önemli fiyat artışlarına yol açabilir. Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerini bekliyoruz ve Ağustos ayında fiyatların 2800 dolara doğru bir yükseliş potansiyeli görüyoruz.'' dedi.

Gümüş için de yorum yapan kıdemli analist şunları söyledi:

Gümüşün döngüsünü düşük seviyede tutabilmesi için 31,00 doların üzerinde aşamalı kapanışlara ihtiyacı var. Fiyatlar 33,00 doların üzerine çıktığında havai fişekleri bekleyin.

Madenciler 50 günlük EMA'yı geride bıraktılar ve düşük bir döngü potansiyeli görüyorum; fiyatlar 33,70$ fiyat farkının altına kapanmadığı sürece.