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 | İrem Çınar

Altın yatırımcıları dikkat! 2 Mayıs Cuma günü kritik eşik aşılabilir: İslam Memiş uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları cuma günü konusunda uyararak dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Memiş, "Cuma gününe kadar piyasalar durgun seyredebilir, ancak o tarihten sonra bir trend kırılımı olacak" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 11:33

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Borsa İstanbul, döviz kuru, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle bu hafta cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanan Memiş, piyasaların o tarihe kadar yatay seyretmesini beklediğini ifade etti.

BORSA İSTANBUL VE DOLAR YORUMU

Memiş, Borsa İstanbul'da satış baskısının sürdüğünü ifade ederek, endeksin 9000 puanın altına sarkması durumunda alım fırsatı doğabileceğini belirtti. Dolar/TL kurunun 38,4 seviyelerinde istikrar kazandığına vurgu yapan Memiş, doların bir yatırım aracı değil, bir ödeme aracı olduğunun altını kalın çizgilerle çizdi. Yakın vadede 39 lira seviyelerinin görülmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Altın yatırımcıları dikkat! 2 Mayıs Cuma günü kritik eşik aşılabilir: İslam Memiş uyardı

ALTIN FİYATLARI: ONS VE GRAM ALTIN

Altın cephesinde ons fiyatlarının 3300-3360 dolar aralığında sıkıştığını söyleyen İslam Memiş, kısa vadede 3090 ve hatta 3000 doların altına düşüş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Bu dönemde beklemede kalmanın en sağlıklı tercih olacağını kaydetti. Gram altının ise yurt içi piyasalarda 4110-4160 TL aralığında dalgalandığını, şu anda 4145 liradan işlem gördüğünü ve geçtiğimiz hafta 4300 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı.

Altın yatırımcıları dikkat! 2 Mayıs Cuma günü kritik eşik aşılabilir: İslam Memiş uyardı

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüşün ons fiyatının 33,24 dolara kadar toparlandığını belirten Memiş, altına göre daha dirençli bir görüntü çizdiğini ve altın/gümüş rasyosunun 99,57 seviyelerine gerilediğini söyledi. Ons gümüşte 32,80-33,80 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Gram gümüşün ise 41 liranın üzerinde seyrettiğini ve yıl içinde 45-50 lira seviyelerinin hedefte olduğunu dile getirdi.

Altın yatırımcıları dikkat! 2 Mayıs Cuma günü kritik eşik aşılabilir: İslam Memiş uyardı

KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Memiş, piyasalarda belirleyici gelişmenin cuma günü saat 15.30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacağını vurguladı. Bu verinin ardından piyasalarda yön değişikliği yaşanabileceğini ve belirgin bir trendin kırılacağını açıkladı. Gelişmeleri dikkatle izlemek gerektiğine vurgu yapan Memiş, özellikle cuma gününün piyasalar açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti.

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