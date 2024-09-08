Altın yatırımcıları dikkat! Tarih verildi: Altın 3500 TL bandını görecek, 5000 TL dahi olabilir

08 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 09:54

Uzmanlardan altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren öneri geldi. Küresel ekonomik kriz ve savaşlar sebebiyle altının yükseleceği ön görülüyor. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarının 3500 TL bandını görebileceğini belirterek sebeplerini açıkladı. Özellikle 5 bin TL seviyelerine dayanabileceği yorumu öne çıktı. Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da vatandaşlara 24 ayar önerisinde bulundu.

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Küresel ekonomideki dalgalanma, maymun çiçeği virüsü ve bölgesel savaşlar altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıların yakından takip ettiği seviyeleri veriyor. FED'in faiz indirimine gideceğinin beklenmesi ve savaş durumunu sebebiyle altının yükseleceği tahmin ediliyor.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.726 TL, çeyrek altın ise 4.5001 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise 2.497 lira seviyesinde.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yükselişe geçen gram altın fiyatının artmaya devam edeceğini belirterek ''Altının özellikle yılbaşına yakın 3 bin, 3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum'' ifadelerini kullandı.

''5 BİN TL DAHİ OLABİLİR''

Üç dört ay önce de yorum yaptıklarında söyledikleri rakamın görüldüğünü belirten Yazıcı, ''2 bin 300-2 bin 400 seviyelerinde idi. Hatta yılbaşında 2 bin 50 seviyesinde idi. Altının seyri gelecek dönemlerde özellikle yılbaşına yakın 3 bin-3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum. Çünkü Ortadoğu'da bir savaş var. Rusya, Ukrayna savaşı var. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü farklı hastalıklardan bahsediyor eğer böyle bir durum olursa, İran, İsrail savaşının ateşleyici unsuru olursa, Çin ve Kore'nin buraya girmesiyle altının fiyatının en iyimser rakam 5 bin TL dahi olabilir'' dedi.

''ALTINI 24 AYAR ALIN''

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini ifade ederek ''Yıl sonuna kadar altın yükselişini sürdürecek. Dünyadaki savaş, ekonomik kriz altının yükselmesini tetikliyor. Bu yükselişi 1992-2005 yılında gördük. İran, Irak savaşında, Kuveyt savaşında gördük. Savaş durumunda altın her zaman en değerli emtiadır. Yatırımcıya 24 ayar altın almasını tavsiye ediyoruz'' şeklinde konuştu.