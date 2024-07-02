Altın yatırımcılarının yeni rotası gümüş! Rekor fiyat verdiler

02 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:20

Dünyada en güvenilir liman olarak görülen altından sonra gümüş de yatırımcıların ilgi odağında. Haftalardır zayıflayan bir görünüm sergileyen gümüş önemli destek seviyelerinin etrafında fiyatlanmaya başladı.

Küresel arz açığı ve gümüşe olan talebin artacağına yönelik söylentiler sonrası metalin ikinci çeyrekte altın, bakır ve diğer finansal varlıklardaki kazanımları geride bırakacağı belirtiliyor. Hatta ons kısmında fiyatların yükseleceğinden bahsediliyor.

Deutsche Bank analistleri Pazartesi gümüşün genel olarak olumlu bir ikinci çeyrek geçirdiğini söyledi. Analistler, ''Gümüşün spot fiyatının toplam getirisi dönem için %16,7 iken, bakırınki %9,6 idi ve ikisi de altı çeyrekteki en güçlü çeyreklik toplam getiri performanslarını kaydetti'' dedi.

GÜMÜŞE İLGİ ARTTI

Yatırımcı web siteleri GoldSeek.com ve SilverSeek.com'un kurucusu ve başkanı Peter Spina "Yıllarca süren satışlar arz açığını hafifletti. Şimdi sadece satışların bittiğine dair işaretler görmüyoruz aynı zamanda fiyat yükselişini sürdürdükçe yatırımcılar daha fazla sayıda geliyor" dedi.

GÜMÜŞ İÇİN FİYAT VERDİLER

Altın ve gümüş yatırımı bir şekilde artarsa, bu yılın ilerleyen zamanlarında 40 ile 50 dolarlık gümüş fiyatının masada olduğu belirtildi.

Güne $29,45 ile başlayan Gümüş Ons, saat 10:43 itibarıyla %0,58 azalışla $29,28'dan işlem görüyor. Dün en düşük $28,96, en yüksek $29,48 seviyelerini gören Gümüş Ons, günü $29,44 seviyesinde kapattı. Gümüş Ons, 26.06.2024 tarihinde $28,57 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2024 tarihinde ise $31,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.