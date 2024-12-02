Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 2 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

02 Aralık 2024 07:27 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 08:00

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez bankasının faiz indirimi yapabileceği beklentisi altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2024 altın fiyatları...

Güvenli liman olarak görülen altın, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda ise gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Altın güne düşüşle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.934,46 TL'den, çeyrek altın ise 4.945,00 TL seviyesinden işlem görüyor. ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ! Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 2 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.934,06 Satış 2.934,46 2 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.868,00 Satış 4.945,00 2 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.767,00 Satış 9.891,00 2 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.473,00 Satış 19.706,00 2 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.627,98 Satış 2.628,29 İlgili Haberler Sahte dolar endişesi büyüyor! Vatandaş altına yöneldi: 'Yeniden yükselmeye başladı' Kasımda Borsa'da Fenerbahçe rüzgarı! Yatırımcısına altın pas: Kazandıran tek spor şirketi oldu