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 | Bengü Sarıkuş

Altın yeniden tırmanışa geçti! Haftanın ilk gününde yüzde 1,7 artış!

Altın fiyatları için hareketli günler devam ediyor. Bayram öncesi nakit ihtiyacı artan yatırımcının altını terk etmesi ve dünyada yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle dalgalı seyri devam eden altında haftanın ilk gününde yüzde 1,7 artış gözlemlendi.

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Altın yeniden tırmanışa geçti! Haftanın ilk gününde yüzde 1,7 artış!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 17:14

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 236 bin liraya yükseldi.

Altın yeniden tırmanışa geçti! Haftanın ilk gününde yüzde 1,7 artış!

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 216 bin lira, en yüksek 4 milyon 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,7 artışla 4 milyon 236 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 164 bin 999 liradan tamamlamıştı.

Altın yeniden tırmanışa geçti! Haftanın ilk gününde yüzde 1,7 artış!

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 723 milyon 624 bin 415,32 lira, işlem miktarı ise 882,57 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 723 milyon 666 bin 661,10 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.

Altın yeniden tırmanışa geçti! Haftanın ilk gününde yüzde 1,7 artış!

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