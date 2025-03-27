Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Hafta boyunca sakin seyrini sürdüren altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 3.706,73 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu.



Serbest piyasada gram altın 3.706,73 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 27 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.706,33

Satış 3.706,73

27 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.084,00

Satış 6.138,00

27 MART 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.169,00

Satış 12.275,00

27 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.256,00

Satış 24.448,00

27 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.035,69

Satış 3.036,08