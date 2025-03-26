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 | Kübra Çelepi

Ons ve gram altın fiyatı için yeni sinyal! 2 Nisan'da her şey değişebilir: Altın yatırımcıları hazırlıksız

2 Nisan, altın fiyatını etkileme potansiyeline sahip önemli bir gün olarak öne çıktı. Uzmanlar, bu tarihte altın fiyatında geri çekilmeler yaşanabileceğini, ancak mevcut belirsizliklerin orta ve uzun vadede tekrar yükselişlere yol açabileceğini öngördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ABD’den gelen ekonomik veriler nedeniyle altın yatırımcısının net bir yol haritası belirlemesinin zorlaştığını aktararak, önemli uyarılarda bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 16:00

Altın piyasaları, ABD’nin 2 Nisan’da açıklayacağı tarife kararlarına odaklandı. Uzmanlar, bu kararların altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Peki, 2 Nisan’da ne olacak ve altın nasıl etkilenecek?

ABD’NİN 2 NİSAN TARİFE KARARLARI ALTINI ETKİLEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da uygulamaya koyacağı tarifeler, altın fiyatları için kritik bir dönemeç olabilir. Eğer açıklanacak tarifeler beklendiği kadar sert olmazsa, altın fiyatlarında geri çekilmeler bekleniyor. Ancak, piyasadaki belirsizlikler devam ettiği sürece, orta ve uzun vadede altında yeniden yükselişler görülebileceği belirtildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı 20 Mart’ta 3.057 dolarla rekor seviyeye ulaştı, ardından 3.000 dolara kadar gerileyerek 3.020 dolar civarında dengelendi. Uzmanlar, 2 Nisan’daki tarifelerin beklenenden daha hafif olması durumunda fiyatların geçici olarak 2.950-2.650 dolar aralığında konsolide olabileceğini ifade etti.

ALTIN YENİ ZİRVELERİ TEST EDEBİLİR

İtalya merkezli Intesa Sanpaolo Bankası’nın kıdemli ekonomisti Daniela Corsini, tarifelerin sert olması durumunda altının 3.150 dolar seviyelerini test edebileceğini açıkladı.

STAGFLASYON ENDİŞELERİ ALTINA DESTEK OLUYOR

ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari, 2 Nisan’daki tarifelerin piyasa beklentisinden daha yumuşak olması durumunda altının kısa vadede değer kaybedebileceğini ancak uzun vadede yükseliş potansiyelini koruduğunu söyledi.

  • Fed’in ekonomik büyüme tahminini düşürmesi
  • Enflasyon rakamlarının yükselmesi
  • Piyasalardaki oynaklığın artması

gibi faktörler stagflasyon endişelerini artırıyor ve altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.

ONS ALTIN EYLÜL AYINA KADAR 3.200 DOLARI GÖREBİLİR

Kumari’ye göre, 2 Nisan’daki tarifelerin ardından kısa vadeli kar satışları yaşanabilir. Ancak, belirsizliklerin devam etmesi altını desteklemeye devam edeceği için ons fiyatının eylül ayına kadar 3.200 dolar seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

2 Nisan’da açıklanacak tarife kararları, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kilit bir rol oynayacak. Eğer tarifeler beklenenden daha yumuşak olursa, kısa vadede altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanabilir. Ancak, jeopolitik riskler, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler devam ettiği sürece, orta ve uzun vadede altının yükseliş trendini sürdürecek.

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GRAM VE ONS İÇİN YENİ SİNYALLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarının yönünü belirlemenin zorlaştığını, ancak küresel gelişmelerin alım fırsatları oluşturduğunu belirtti. Hindistan’da yaklaşan altın sezonu ve merkez bankalarının yeniden alıma yönelmesi fiyatları destekliyor. A Para'ya konuşan Şirin Sarı'nın açıklamaları şöyle;

Şimdi Alım Fırsatı mı?

"Ons altın 3000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken, 2950 dolar seviyesine gerileme ihtimali de bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3140 dolar hedeflenebilir."

GRAM ALTIN İÇİN 4500 TL BANDI GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Gram altın, dolar/TL kurundaki değişimlerden etkilenerek 4000 TL seviyelerine kadar yükseldi. Talebin geçen haftaya göre düştüğünü belirten Sarı, ons altının desteklemesi halinde 4000-4500 TL bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahaleleri, gram altın fiyatlarını daha dengeli hale getiriyor. Yılbaşından itibaren yüzde 23 değer kazanan gram altın, enflasyona karşı en güçlü yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor.

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