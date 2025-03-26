Emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi! Hesaplara geçti: Kontrol edin

Emeklilere verilen 5 bin TL bayram ikramiyesi hesaplara geçti. Başvurusu olumsuz sonuçlanan emeklilerin de hesaplarına 1 bin TL ek ödeme yapılarak, 4 bin TL olan ikramiyenin toplam 5 bin TL'ye tamamlanması sağlandı.

Adana Ceyhan Belediyesi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırdı. Başvurusu olumsuz sonuçlanan emeklilerin de hesaplarına bin TL ek ödeme yapılarak ikramiye 5 bin TL'ye tamamlandı.

EMEKLİYE BAYRAM ERKEN GELDİ

Emekliler güne 5 bin TL ikramiye ile uyandı. Ceyhan Belediyesi yaptığı duyuruda 5 bin TL bayram ikramiyesinin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

BİN TL EK İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

İkramiye için başvuran ve kriterlere uyan emeklilerin hesaplarına 5 bin TL geçti. Başvurusu olumsuz sonuçlanan emeklilerin de hesaplarına bin TL ek ödeme yapılarak, 4 bin TL olan bayram ikramiyeleri 5 bin TL’ye tamamlandı.

Ayrıca, Ceyhan Belediyesi tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda emeklilere yönelik destekler de anlatıldı. Bu kapsamda, 405 emeklinin ikramiyesi Ceyhan Belediyesi bütçesinden, geri kalan kısmı ise hayırsever iş insanlarının katkılarıyla, diğer belediye başkanlarının destekleriyle toplamda 2 bin 762 ihtiyaç sahibi emekliye bayram desteği sağlandı.