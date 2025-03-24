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 | Kübra Çelepi

Altında tren kalkıyor! Son fırsatı açıkladı: Şimdi bozduran mı kazanacak alan mı?

Altın fiyatları geçen hafta iç piyasada yükseliş gösterdi. Satışlar ve alım hareketlilik gösterdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, altın yatırımlarını uzun vadeli değerlendirmeyi ve sürekli olarak varlıklara eklemeyi tavsiye etti. Altın fiyatlarının bu yıl 800 lira artış gösterdiğini hesapladı. Altın yatırımcısının oynaklığın bol olduğu günler için uyardı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:46

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan yükselişin ardından bazı vatandaşlar bozdururken bazıları da yatırımlarına ekleme yaptı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, altın fiyatlarının uzun vadede sürekli yükseleceğini ve özellikle yaz aylarında artış gösterme ihtimali olduğunu belirtti. 2024 ve 2025'te yaşanan artış oranı önemli olduğundan yakın zamanda 3780 liranın altına inmesinin zor olduğunu ifade eden uzman, kısa vadeli düşüşler için alım fırsatı uyarısı yaptı.

ALTINDA YENİ REKORLAR GELEBİLİR

TGRT Haber TV'ye konuşan Nasri Amcalar'ın açıklamaları şöyle;

"Altın piyasasında geçtiğimiz hafta iç piyasadaki döviz hareketliliği nedeniyle yükselişler yaşandı. Bu süreçte bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altınlarını bozdururken, bazıları ise fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle yatırımlarına ekleme yaptı.

ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRIYOR

Altının uzun vadede sürekli yükseliş trendinde ve yatırımcılar fiyat düşüşlerinden faydalanarak alım yapmalı.

ALTIN 2025’İN İLK ÜÇ AYINDA 800 LİRA ARTTI

2025 yılına 3.000 TL seviyesinde başlayan gram altın, 2025’in ilk üç ayında 800 TL’lik bir artışla 3.780 TL’ye ulaştı.

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ALTINDA ALIM FIRSATI MI?

Altının küresel çapta yükselişini destekleyen birçok faktör bulunuyor. ABD’nin uygulayacağı ek gümrük tarifeleri, Suriye’deki ateşkes ihlalleri, Rusya-Ukrayna krizi gibi jeopolitik riskler, altının güvenli liman olarak görülmesini sağlıyor. Ayrıca merkez bankalarının rezerv tercihini altından yana kullanması, altına olan talebi artırıyor ve fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Altın fiyatlarında kısa vadede büyük bir düşüş beklenmiyor. Olası geri çekilmelerin ise maksimum 100 TL civarında sınırlı kalması bekleniyor. Gram altının 3.500 TL, 3.400 TL veya 3.300 TL seviyelerine düşmesi zor. Kısa süreli geri çekilmeler yatırımcılara alım fırsatı sunarken altın fiyatları uzun vadede yükselişini sürdürecek."

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