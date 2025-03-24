Borsa haftaya yükselişle başladı

Siyasi belirsizlik, Borsa İstanbul’da sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle son haftalarda artan siyasi gerilim ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların risk algısını yükseltti. Ancak alınan bir dizi önlemler borsa güne yükselişle başladı.

Siyasi belirsizlik, Borsa İstanbul’da sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle son haftalarda artan siyasi gerilim ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların risk algısını yükseltti. Piyasalardaki oynaklığı önleyebilmek için bir dizi önlem alındı. Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 1,35 yükselişle başlarken; endeks açılışta 122 puanlık artışla 9167 puan oldu.

YABANCI YATIRIMCI ÇIKIŞI

Borsa İstanbul’daki son verilere göre, yabancı yatırımcı üç günde 20 milyar dolar çekti. İspanyol BBVA'nın Türkiye ve MENA Bölgesi Stratejisti Tufan Cömert, Londra'dan yaptığı değerlendirmede, yaşanan çıkışın önemli bir kısmının swap işlemlerinden kaynaklandığını belirtti. Özellikle banka hisseleri ve büyük sanayi şirketleri, bu süreçten en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı. Endeks 17 yılın en kötü haftalık performansını kaydederken, bankacılık sektörü son 25 yılın en büyük değer kaybını gördü.

BORSA NEDEN DÜŞER?

Ekonomistlere göre, borsadaki sert düşüşün arkasında üç temel neden var:

Siyasi belirsizlik ile ekonomi politikasının izleyeceği yolun net olmaması, yatırımcıları endişelendiriyor.

Faiz politikalarına ilişkin belirsizlik ve enflasyonla mücadele konusundaki soru işaretleri.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar da Borsa İstanbul’daki düşüşü tetikliyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Piyasadaki dalgalanmalar yatırımcılar için riskleri artırırken, uzmanlar bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Ekonomistlere göre, yatırımcıların panik satışlarından kaçınarak uzun vadeli stratejilere odaklanması gerekiyor. Özellikle döviz ve altın gibi güvenli limanlara yönelimin arttığı gözlemleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NE OLACAK?

Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve siyasi gelişmeler, borsanın seyrini belirleyecek en önemli faktörler olacak. Ekonomi politikalarının netleşmesiyle birlikte piyasalarda yeniden denge sağlanabileceği ifade edildi. Ancak kısa vadede dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların piyasa hareketlerini yakından takip etmesi ve ani kararlar almaktan kaçınmasını aktaran uzmanlar, önümüzdeki günlerde piyasalarda büyük hareketlilik yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN PİYASALARA GÜVEN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yabancı yatırımcıların Türkiye’den çıkış yaptığı yönündeki iddialara yanıt verdi

Piyasada oynaklığa izin verilmeyeceğini aktaran Mehmet Şimşek, konuyla ilgili olarak "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleşen operasyon sonrası yabancı yatırımcı çıkışının sınırlı kaldığını gözlemledik. İlk başta, çıkmak isteyen yatırımcılar piyasadan çekildi. Ancak, bundan sonra herhangi bir büyük şok yaşanmadığı sürece büyük çaplı bir yabancı yatırımcı çıkışı beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

SPK'DAN BORSA İSTANBUL İÇİN YENİ TEDBİR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 24 Mart- 25 Nisan tarihleri arasında Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

ALGORİTMİK İŞLEMLERE ETKİ EDEBİLİR

Borsa İstanbul'da piyasalardaki oynaklığı kontrol altına almak için pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni karar kapsamında emir/işlem oranı düşürülürken, eşik değer aşım ücreti artırıldı. Analistler alınan önlemlerin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1,1 yükselişle 10.150,00 puandan başladı.