Konut kredilerinde büyük indirim! Ziraat ve Halkbank’tan ev alacaklara büyük jest!

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2,59'a düşürerek konut kredisi kampanyaları başlattı. Bu indirimlerle vatandaşlar ihtiyaç duydukları kredi tutarları için daha düşük aylık taksitlerle ev sahibi olma fırsatı bulacak.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde. Ziraat Bankası ve Halkbank, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2.59'a düşürerek yeni kampanyalar başlattı. Kampanyalar kapsamında 2.5-5.5 milyon TL arasında kredi çekenler, belirli bir vadeye yayılmış düşük taksitlerle ev sahibi olacak.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK'TAN KREDİ ATAĞI

Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlara müjde iki kamu bankasından geldi. Ziraat Bankası ve Halkbank, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2,59’a çekerek kampanyalarını başlattı. Yüksek faiz oranları nedeniyle ev alma hayalini erteleyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olacak.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası, daha önce yüzde 3,09 olarak uygulanan konut kredisi faiz oranını yüzde 2,59’a düşürdü. 120 aya kadar vade seçeneği sunulan kampanyada, 2,5 milyon TL kredi çeken bir müşteri aylık 67 bin 907 TL taksit ödeyecek. 5,5 milyon TL kredi kullananlar ise aylık 149 bin 396 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek.

HALKBANK DA KREDİ FAİZLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Ziraat Bankası’nın ardından Halkbank da harekete geçerek yeni evlilere özel konut kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, 4 milyon TL konut kredisi için 120 ay vadeyle aylık 108 bin 651 TL taksit imkânı sunarken, 5 milyon TL kredi çekenler ise aylık 135 bin 814 TL taksit ödeyerek konut sahibi olabilecek.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası kamu bankalarının attığı bu adım, konut piyasasında hareketlilik oluşturması bekleniyor. Ancak, kredi taksitleri halayüksek olduğu için vatandaşlar bütçelerini gözetiyor. Uzun vadeli yatırım düşünenler için bu kampanya ise kritik önem taşıyor. Ev sahibi olmayı planlayanlar için sunulan bu düşük faizli kredi fırsatını kaçırmamak için detaylı bilgiler bankaların internet sitesinde yer alıyor.

FAİZLER DÜŞÜNCE KONUT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Faizlerdeki düşüşle birlikte konut fiyatlarında artışlar gözlenirken bu durumun kaynağında farklı nedenler bulunuyor. Gayrimenkul İktisatçısı Ahmet Büyükduman, kredi faiz oranlarının konut fiyatlarına etkisini de şu şekilde açıklıyor:

"Konut kredisi faiz oranları düştükçe, aynı taksit tutarıyla daha yüksek kredi kullanılabiliyor ve dolayısıyla alıcılar piyasada daha yüksek teklif verebiliyor. Örneğin, aylık 30.000 TL taksit ödeyebilen bir aile, faiz oranı yüzde 2’ye düştüğünde 2,36 milyon TL, yüzde 1’e düştüğünde ise yüzde 55 daha yüksek bir teklif sunabiliyor. Bu durum, faiz oranlarının düşmesinin konut fiyatlarını artırabileceğini gösterir."