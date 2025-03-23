Devletten primsiz karşılıksız maaş fırsatı: Her ay yatacak! SGK'dan toplu para da alınabilir

Emekli olmak için yaş şartını tamamlasa da prim eksikliği yaşayanlar, ödedikleri primleri topluca alabilir. 65 yaşını dolduran ve muhtaç durumda olan vatandaşlar ise devletten her ay primsiz 4664,18 TL maaş alabiliyorlar.

Emeklilik için yeterli prim ödeyemeyenler eski primlerini iade alabiliyor. 65 yaş ve üzerindeki muhtaç durumda olan Türk vatandaşları devletten primsiz maaş alır. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

SGK'DAN TOPLU PARA ALMAK MÜMKÜN

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödemiş olduğunuz tüm primleri topluca almanız mümkündür, ancak bunun için bazı şartlar gereklidir. Eğer emekli olmak için yaşınız tutuyorsa ancak primlerinizi tamamlamadığınız için emekli olamıyorsanız, SGK’ya başvurarak daha önce ödediğiniz primlerinizi topluca alabilirsiniz. Bu durumda, yaş şartını tamamlamış olmanıza rağmen prim eksikliğiniz nedeniyle emekli olamıyorsanız, ödemiş olduğunuz primleri geri alabilirsiniz.

DEVLETTEN HER AY KARŞILIKSIZ MAAŞ

Devletten hiç prim ödemeden her ay maaş almak da mümkün, ancak bunun için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç durumda olan Türk vatandaşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurduklarında, her ay maaş almaya hak kazanabilirler. Bu maaşı almak için sadece Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını aşmanız yeterlidir. Ayrıca, başvurduğunuz ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na nüfus cüzdanınızla başvurmanız gerekmektedir.

SGK HER AY NE KADAR MAAŞ VERECEK?

Bu maaş, devlet tarafından primsiz ve karşılıksız olarak ödenmektedir. 2025 yılı itibariyle her ay 4.664,18 TL maaş ödemesi yapılıyor. Ayrıca, bu maaş memur maaş katsayısına bağlı olarak artıyor. Yani, Ocak ayında 4.664 TL olan maaş Temmuz ayında yeniden artacak ve bir sonraki yıl yeniden yükseltilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik için gerekli primleri tamamlayamayanlar, ödedikleri primleri topluca alabilecekleri gibi, 65 yaşını dolduran ve muhtaç durumda olan vatandaşlar da devletin sağladığı primsiz maaş desteğinden yararlanabilir."