Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Gümüşte kritik eşik aşıldı: Yeni rekorlar kapıda

Küresel piyasalarda dolar ve altına olan ilginin azalmasıyla birlikte gözler gümüşe çevrildi, fiyatlar yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın etkileri piyasalar üzerinde sınırlı kalmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilime rağmen, altın ve dolar fiyatlarında kayda değer bir hareketlilik gözlenmedi. Taraflar arasında varılan ateşkes bile bu durgun görünümü değiştiremedi.

PETROL GERİLİYOR, AKARYAKITA İNDİRİM YANSIDI

Petrol fiyatlarında gözlenen düşüş, akaryakıt tarafında olumlu bir gelişmeye yol açtı. Brent petrolün varil fiyatındaki gerileme pompaya indirim olarak yansırken, motorin ve benzinde fiyatlar bir miktar aşağı çekildi.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Diğer emtia ürünleri sakin seyrederken, gümüş piyasası dikkat çeken bir şekilde yükseldi. İsrail-İran savaşı öncesinde 13 yılın zirvesini gören gümüş, yeniden hareketlenmeye başladı.

ONS GÜMÜŞ 36.83 DOLARA KADAR TIRMANDI

Gümüşün ons fiyatı yeni güne 36.26 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 36.23 doları gören ons, en yüksek olarak 36.83 doları test etti. Şu sıralarda yüzde 1’e yakın bir artışla 36.63 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞTE DE ARTIŞ VAR

Yurtiçinde gram gümüş fiyatı da benzer şekilde yukarı yönlü seyretti. Güne 46.27 liradan başlayan gram fiyatı, gün içinde 47.04 liraya kadar yükseldi. Şu an yüzde 1.10 primle 46.78 liradan alıcı buluyor.