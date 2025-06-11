Altın yine yatırımcısını sevindirdi! Dolar ve Euro üzmeye devam ediyor

Mayıs itibarıyla, altın 10 aydır, mevduat faizi ise son 3 aydır enflasyonu aşarak yatırımcısına reel getiri sunarken; döviz cephesinde dolar ve avro, kaybettirme trendini sürdürdü.

Son dönemde Türk lirasındaki değer artışı ve yükselen mevduat faizleri, yatırımcıların yönünü yeniden mevduata çevirmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, finansal yatırım araçlarının enflasyondan arındırılmış (reel) getirileri incelendiğinde, Mayıs ayında en dikkat çeken kazanç, külçe altından geldi.

ALTIN VE MEVDUAT FAİZİ YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

TÜFE’ye göre hesaplanan verilere göre, külçe altın yıllık bazda yüzde 24,87 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en yüksek kazancı sunan araç oldu. Mevduat faizleri de yatırımcıların yüzünü güldürdü; yıllık bazda yüzde 5,83 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık döviz cephesinde tablo tersine döndü. Dolar, enflasyon etkisinden arındırıldığında yıllık bazda yüzde 11,14 oranında kaybettirirken; avro da yüzde 7,27 oranında yatırımcısını zarara uğrattı. Böylece dolar 22 aydır, avro ise 14 aydır reel getiri sağlayamıyor.

KÜLÇE ALTIN 12 AYIN 10’UNDA REEL KAZANÇ SAĞLADI

Altın ve mevduat faizleri, bu süreçte yatırımcıların güvenini kazanmayı sürdürürken, külçe altın son 12 ayın 10’unda, mevduat faizi ise 3 ayında reel kazanç sağladı.

Diğer yandan Borsa İstanbul'da (BIST 100 endeksi) 10 aylık, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) ise 26 aylık kesintisiz reel kayıp dönemi dikkat çekiyor. Bu veriler, yatırımcıların rotasını yeniden düşük riskli ve reel getirisi yüksek enstrümanlara çevirdiğini ortaya koyuyor.