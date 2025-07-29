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 | Bengü Sarıkuş

Altın yön arayışında! 29 Temmuz 2025 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenerek haftaya hafif bir yükselmeyle başlayan altın fiyatlarında yata seyir devam ediyor. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları 29 Temmuz 2025 Salı günü ne kadar?

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Altın yön arayışında! 29 Temmuz 2025 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 08:54

piyasaları haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Güvenli liman altında dalgalanma devam ediyor. Risk iştahı düşen yatırımcı güncel hakkında bilgi sahip olmak istiyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviye olan 4.452 TL'yi gören , yeni haftada değer kaybederek 4.321 TL seviyelerine geriledi.

Altın yön arayışında! 29 Temmuz 2025 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından düşerek 3.313 dolar seviyelerine geriledi.

Altın yön arayışında! 29 Temmuz 2025 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

PEKİ 29 TEMMUZ 2025 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın yön arayışında! 29 Temmuz 2025 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.321,28 TL – Satış 4.321,71 TL
Ons Altın: Alış 3.313,24 Dolar – Satış 3.313,54 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.058,00 TL – Satış 7.127,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.147,00 TL – Satış 28.377,00 TL
Tam Altın: Alış 27.745,16 TL – Satış 28.292,61 TL
Yarım Altın: Alış 14.117,00 TL – Satış 14.254,00 TL
Ata Altın: Alış 28.612,19 TL – Satış 29.334,06 TL

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