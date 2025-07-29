Altın yön arayışında! 29 Temmuz 2025 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın piyasaları haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Güvenli liman altında dalgalanma devam ediyor. Risk iştahı düşen yatırımcı güncel altın fiyatları hakkında bilgi sahip olmak istiyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviye olan 4.452 TL'yi gören gram altın, yeni haftada değer kaybederek 4.321 TL seviyelerine geriledi.

Ons altın fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından düşerek 3.313 dolar seviyelerine geriledi.

PEKİ 29 TEMMUZ 2025 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın: Alış 4.321,28 TL – Satış 4.321,71 TL

Ons Altın: Alış 3.313,24 Dolar – Satış 3.313,54 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.058,00 TL – Satış 7.127,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.147,00 TL – Satış 28.377,00 TL

Tam Altın: Alış 27.745,16 TL – Satış 28.292,61 TL

Yarım Altın: Alış 14.117,00 TL – Satış 14.254,00 TL

Ata Altın: Alış 28.612,19 TL – Satış 29.334,06 TL