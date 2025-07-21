Altın yönünü değiştirdi: Yeni rekor bekleniyor

Külçe altın, ons başına yaklaşık yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta faiz indirimi çağrısında bulunması ve Guvernör Michelle Bowman’ın da indirime açık olduğunu ifade etmesinin ardından geldi. Öte yandan, bazı Fed yetkilileri, tarifelerin tetikleyebileceği kalıcı enflasyon riski nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirmeyen altın için genellikle olumlu bir ortam yaratır.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Bu görüş ayrılıkları, ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskıyı artırmaya devam ettiği bir dönemde yaşanıyor. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek. Beyaz Saray, yerine geçecek kişileri değerlendiriyor ve faiz indirecek birini seçeceğini taahhüt ediyor. Trump ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent’in kendisine Powell’ı görevden alması hâlinde piyasaların olumsuz tepki vereceğini söylediği yönündeki Wall Street Journal haberini de yalanladı.

Tarife cephesinde, Avrupa Birliği yetkililerinin bu hafta içerisinde bir araya gelerek ABD ile olası bir anlaşmazlık durumuna karşı bir plan oluşturması bekleniyor. Singapur saatiyle 13:35 itibarıyla spot altın yüzde 0,5 artışla 3.368,35 dolardan işlem görüyordu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafifçe geriledi. Gümüş, platin ve paladyum fiyatları da yükseldi.