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 | Bengü Sarıkuş

Altın yönünü değiştirdi: Yeni rekor bekleniyor

Altın, Fed yetkililerinin enflasyon görüşleri ve yatırımcıların tarife beklentileri nedeniyle yönünü değiştirdi. Güncel gram altın fiyatı 4 bin 378 liradan işlem görüyor.

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KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:41

Külçe , ons başına yaklaşık yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta indirimi çağrısında bulunması ve Guvernör Michelle Bowman’ın da indirime açık olduğunu ifade etmesinin ardından geldi. Öte yandan, bazı Fed yetkilileri, tarifelerin tetikleyebileceği kalıcı riski nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirmeyen altın için genellikle olumlu bir ortam yaratır.

Altın yönünü değiştirdi: Yeni rekor bekleniyor

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Bu görüş ayrılıkları, ABD Başkanı ’ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskıyı artırmaya devam ettiği bir dönemde yaşanıyor. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek. Beyaz Saray, yerine geçecek kişileri değerlendiriyor ve faiz indirecek birini seçeceğini taahhüt ediyor. Trump ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent’in kendisine Powell’ı görevden alması hâlinde piyasaların olumsuz tepki vereceğini söylediği yönündeki Wall Street Journal haberini de yalanladı.

Altın yönünü değiştirdi: Yeni rekor bekleniyor

Tarife cephesinde, Avrupa Birliği yetkililerinin bu hafta içerisinde bir araya gelerek ABD ile olası bir anlaşmazlık durumuna karşı bir plan oluşturması bekleniyor. Singapur saatiyle 13:35 itibarıyla spot altın yüzde 0,5 artışla 3.368,35 dolardan işlem görüyordu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafifçe geriledi. Gümüş, platin ve paladyum fiyatları da yükseldi.

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ETİKETLER
#fed
#altın
#faiz
#piyasalar
#trump
#Enflasyon
#Ekonomi
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