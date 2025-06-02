Altın yükselişe geçti! İşte 2 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşayan altın bayram haftasına yükselişle başladı. Gram altın, 4.177,43 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.177,43 TL'den, çeyrek altın ise 6.875,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 2 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.176,94

Satış 4.177,43

2 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.786,00

Satış 6.875,00

2 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.574,00

Satış 13.753,00

2 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.069,00

Satış 27.384,00

2 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.311,57

Satış 3.311,95