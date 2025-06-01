'Bayram öncesi piyasayı fırsata çevirin' İslam Memiş yatırımcıyı uyardı

Finans analisti İslam Memiş piyasaları yorumladı ve yatırımcıyı uyardı. Bayram öncesi nakit paraya ihtiyacı olanların piyasada görülen makas farkını fırsata çevirebileceğinin altını çizdi, gram altın fiyatları hakkında yorumunu açıkladı ve beklentilerini paylaştı. İşte detaylar....

Finans Analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul’un hafta kapanışını 9.001 puan seviyesinde gerçekleştirdiğini ifade ederek satışların derinleştiğini ve yatırımcıların sabit getirili araçlara yani faize yöneldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın yüksek faiz politikasına dair açıklamasını değerlendiren Memiş, bunun faiz indirimi sinyali olduğunu ve Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceğini söyledi. Memiş yatırımcıya uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini ancak kısa vadede 9.350-9.550 puan ve 10.000 puan seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK- DOLAR ALALIM MI?

Dolar/TL kurunun serbest piyasada yaklaşık 39,09 civarında, resmi kurda ise 39,22 olduğunu ifade eden Memiş, Temmuz itibarıyla doların 40 TL ve üzerine çıkacağını söyledi.

EURO YÜKSELECEK Mİ?

Euro/TL resmi kurda 44,71, serbest piyasada 44,28 seviyesinde; serbest piyasanin resmi kurdan daha ucuz olduğunu ifade eden Memiş, bunu Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla artan nakit ihtiyacına bağladı. Euro alanların ise bayram öncesi serbest piyasa kurunu değerlendirebileceği uyarısında bulundu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Ons altın 3.289 dolar civarında olduğundan bahseden Memiş, gram altında ise 4100-4200 TL arasında bir dalgalanma görüldüğünü ve alış satış arasındaki farkın önümüzdeki haftalarda aratacağını belirtti.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Memiş, altın fiyatlarının 4100 TL altına düşeceğini vurguladı ve şu an daha ucuz olan gümüşün yıl sonuna kadar iyi getiri sağlayacağını açıkladı.

Bayram öncesi ve sonrası piyasa hareketleri yakından takip edilmesi gerektiğini savunan Memiş, nakit paraya ihtiyacı olanların piyasanın bu durumu fırsata çevirmesi gerektiğini ancak nakit ihtiyacı olmayanların beklemesi gerektiğini vurguladı.

PİYASAYI FIRSATA ÇEVİRİN

Finans analisti İslam Memiş özellikle yüksek faiz ortamının borsaya negatif etkisini ve bayram öncesi nakit ihtiyacı olanların piyasalardaki makası fırsata çevirebileceğini belirtti.