Altın zirve yaparken yatırımcı rotasını değiştirdi! Biri artarken diğeri azalıyor

02 Aralık 2024 15:04 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:35

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde artan konut satışlarının kiralık daire arzını yükselttiğini belirterek, satılan konutların yeniden kiraya verilmek istendiğini söyledi. Arz artışı ve mevsimsel etkilerle kiralık daire fiyatlarının sabit kaldığına dikkat çeken Özelmacıklı, altının yılbaşından bu yana gösterdiği performansın yatırımcıları gayrimenkule yönelttiğini vurguladı.

Son dönemde Türkiye​ genelinde gayrimenkul​ piyasasında önemli değişiklikler yaşanıyor. Özellikle kiralık daire sayısındaki artış​ ve satılık daire sayısındaki azalma dikkat çekiyor. Ağustos ayında tüm gayrimenkul türlerinde 280 bin, Eylül ayında 285 bin, Ekim ayında ise 316 bin satış gerçekleşirken, Kasım ayında bu rakam 300 bine yaklaştı.

KİRALIK ARZI ARTIYOR, SATILIK AZALIYOR

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde konut satışlarındaki artışın, kiralık daire arzını artırırken satılık daire sayısını azalttığını belirtti. Özelmacıklı, "Satılan daireler genellikle tekrar kiraya verilmeye çalışılıyor. Bu durum, mevsimsel etkilerle birleşerek kiralık daire fiyatlarında yatay bir seyir izlenmesine neden oluyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredi hacmi artarak 492 milyar 5 milyon lirayı aştı" ifadelerini kullandı.

KİRALIK VE SATILIK İLANLAR MAYIS AYINDAN BU YANA DEĞİŞİYOR

Özelmacıklı, ilan verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, ülke genelinde her ay yaklaşık 700 bin konutun kiralık ya da satılık olarak arz edildiğini belirtti. "Mayıs ayından bu yana kiralık daire ilan sayısı 130 binden 205 bine çıkarken, satılık daire ilan sayısı 575 binden 505 bine geriledi. İstanbul’da ise satılık konut ilan sayısı 146 binden 120 bine düşerken, kiralık ilan sayısı 41 binden 53 bine yükseldi. Bu durum, kiralarda yaşanan artışı bir miktar sınırlayacaktır" şeklinde konuştu.

BES VE DİĞER YATIRIMLAR PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Gayrimenkul piyasasında son dönemdeki hareketlilikte diğer yatırım araçlarının da etkili olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Altının yıl başından itibaren gösterdiği güçlü performans, buradaki birikimlerin bir kısmını gayrimenkule yönlendirdi. Bununla birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında konut alımı için biriken tutarın yüzde 50’sinin çekilebilmesi, piyasada hareketlilik oluşturdu. Döviz ve borsanın yatay seyrinin yanı sıra gayrimenkul fiyatlarının enflasyona göre düştüğü bu dönemde, fırsat alımları da hız kazandı."

MALİYET ARTIŞLARI YENİ YILDA DEVAM EDECEK

Yeni konut projelerinde maliyet artışlarının sürdüğüne dikkat çeken Özelmacıklı, sınırlı arz koşullarında maliyetine satışların yatırımcılar için cazip bir fırsat sunduğunu belirtti. Özellikle yeni yılda konut maliyetlerinde yaşanacak artışın, piyasalardaki talebi daha da etkileyebileceği öngörülüyor.