Milli Emlak'tan sudan ucuza tapu fırsatı! Nakiti olan acele etsin: Son 24 saat

29 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:43

Son yıllarda artan arsa ve konut fiyatları, vatandaşların ev sahibi olma hayalini giderek zorlaştırıyor. Ancak Milli Emlak'tan gelen yeni bir fırsat, bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyenler için umut oldu. Kasım 2024 itibarıyla, 6 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa satışı başladı. İşte başvuru tarihleri ve detaylar...

Konut​ ve arsa​ fiyatlarının hızla yükseldiği günümüzde, ev sahibi olma hayali kuranlar için Milli Emlak​, Kasım 2024'te büyük bir fırsat sundu. Başlangıç fiyatları 6 bin liradan başlayan konut, imarlı arsalar, ihale usulü ile satışa sunuluyor. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte, Milli Emlak’ın ucuz arsa kampanyası ve başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler…

6 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ARSA SAHİBİ OLMA FIRSATI

Son yıllarda artan arsa ve konut fiyatları, birçok vatandaşın ev sahibi olmasını zorlaştırıyor. Ancak Milli Emlak, bu durumu fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Kasım 2024’te, 6.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan konut imarlı arsalar, özellikle uzun vadeli yatırım​ yapmayı düşünenler için büyük bir avantaj sunuyor.

BAŞVURU VE İHALE SÜRECİ

Milli Emlak, arsa satışlarını ihale usulüyle gerçekleştiriyor. Arsa almak isteyenlerin öncelikle bu ihaleye katılmaları gerekiyor. Başvurular, Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden veya yerel Milli Emlak müdürlüklerinden yapılabiliyor. Başvurular için kimlik belgesi, başvuru formu ve diğer gerekli belgeler hazırlanarak teslim edilmelidir. Ayrıca, Milli Emlak, TOKİ benzeri projelerde olduğu gibi belirli bir teminat bedeliyle arsa satışı yapmaktadır.

UZUN VADELİ YATIRIM FIRSATI: İMARA AÇILABİLECEK ARSALAR

Milli Emlak’ın satışa sunduğu arsalar genellikle hazine arazilerinden oluşuyor. Bu arsalar, başlangıçta imara açılmamış olsa da, zaman içinde imara açılma potansiyeline sahip olup değer kazanabiliyor. Örneğin, Trabzon’un Maçka ilçesinde 128 metrekarelik bir arsa, 18.750 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla satışa sunuluyor. Bu tür arsalar, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için ciddi kar fırsatları sağlıyor.

BAŞVURU NASIL YAPIYOR, GEREKLİ BELGELER NELER?

Başvuru süreci oldukça basit. Arsa almak isteyen vatandaşlar, Milli Emlak’ın resmi internet sitesini ziyaret ederek, satışa sunulan arsalar hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Ayrıca, başvuru için gerekli belgeler ve ihale süreci hakkında yerel Milli Emlak müdürlüklerinden de bilgi alınabilir.

Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler için başvuru süreci devam etmekte. Arsa sahibi olmak isteyenler için bu kampanya, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

UCUZ ARSA SATIŞI SON BAŞVURU TARİHLERİ

Kasım 2024 için ilan edilen ucuz arsa satışlarında başvuru tarihleri hızla yaklaşmaktadır. İşte bazı ihale tarihlerinin listesi: