Milli Emlak'tan yazlık bölgede bulunmaz nimet! 111 bin TL’ye arazi fırsatı

23 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:58

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı

Milli Emlak 35 bin TL'ye tapu verecek! Uygun fiyatlarla arazi sahibi olmak için son tarihler

Milli Emlak 35 bin TL'ye tapu verecek! Uygun fiyatlarla arazi sahibi olmak için son tarihler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yazlık bölgelerde satışa sunduğu arsalarla arazi sahibi olanları sevindirmeye devam ediyor. Milli Emlak'tan yeni müjde geldi. Yazlık bölge olan Ayvalık'ta 111 bin TL’ye tapu sahibi olmak için detaylar belli oldu.

MİLLİ EMLAK'TAN UYGUN FİYATA ARAZİ

Milli Emlak, piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan arazileri sadece 111.000 liradan satışa çıkarıyor.

Yazlık bölgelerde uygun fiyatlı arsa satışı vatandaşı emlak zengini edecek.

Son olarak Ayvalık’ta sadece 111.000 TL’den başlayan fiyatlarla arazi sahibi olmak için detaylar yayınlandı.

Milli Emlak, Ayvalık'ta bulunan araziyi 24 ay vadeli taksit seçeneğiyle ve aylık 4.675 TL ödemeyle satışa sunacak.

Tahmin edilen ihale bedeli 111.365 TL, teminat bedeli 33.409,50 TL, yüzölçümü ise 171,33 m² olan arsa, 24 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de Balıkesir'de ihaleye sunulacak.

AYVALIK'TA UYGUN FİYATLI ARAZİ SATIŞI DETAYLARI

Özellikle yazlık bölgelerde yatırım yapmak isteyenler için büyük bir avantaj olan ihalenin detayları şöyle;

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺111.365,00

Teminat Bedeli: ₺33.409,50

Yüzölçümü: 171,33 m²

İhale Tarihi: 24 Temmuz 2024

İhale Saati: 11:00

İhale Yeri: Balıkesir