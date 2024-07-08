Altın zirveye doğru tırmanıyor! İşte 8 Temmuz 2024 altın fiyatları...

08 Temmuz 2024 07:24 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 07:26

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Altına olan talebin artması fiyatları da yavaş yavaş yukarı doğru çekmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın yeni haftaya yükselişle başladı.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 501 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 108 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor... Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 8 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.500,92

Satış 2.501,28

8 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.048,00

Satış 4.109,00

8 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.122,00

Satış 8.210,00

8 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.218,00

Satış 16.371,00

8 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.383,50

Satış 2.383,92