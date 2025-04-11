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Ekonomi
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 | Banu İriç

Altın zirveyi deldi, dolar sarsıldı! Ticaret savaşları ekonomiyi çarptı

Küresel piyasalarda belirsizlik büyüyor, yatırımcılar yönünü yeniden altına çeviriyor. ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı ve doların değer kaybı, altının ons fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Güvenli liman arayışı, altını küresel gerilimlerin sessiz kazananı haline getiriyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 01:21

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının küresel piyasalarda yarattığı endişeler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altının ons fiyatı tarihi zirvesine ulaştı. Bugün yüzde 2,8 artışla 3 bin 174,74 dolara yükselen ons altın, son 12 ayda yüzde 36, yalnızca bu yıl içinde ise yüzde 20’den fazla değer kazanarak rekor serisini sürdürdü.

Altın zirveyi deldi, dolar sarsıldı! Ticaret savaşları ekonomiyi çarptı

YATIRIMCILARIN GÖZDE ARACI ALTINA RAĞBET ARTIYOR

Altın, artan jeopolitik riskler, küresel ekonomik durgunluk endişeleri ve özellikle ABD’nin agresif gümrük tarifesi politikalarının doğurduğu belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların en fazla yöneldiği varlık olmaya devam ediyor. Son dönemde dalgalanan dolar karşısında güvenli bir duruş sergileyen altın, gümrük vergilerinden doğrudan etkilenmeyen sınırlı sayıdaki emtiadan biri olarak öne çıkıyor.

Altın zirveyi deldi, dolar sarsıldı! Ticaret savaşları ekonomiyi çarptı

GÜMRÜK VERGİSİ PAKETİ EKONOMİDE KASIRGA ETKİSİ YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu yeni gümrük vergisi paketi, dünya ekonomisinde zincirleme bir daralma riskini gündeme getirirken, Çin cephesinden gelen “sonuna kadar yanıt vereceğiz” açıklamasıyla birlikte ticaret hattında gerilim tırmanmaya başladı. Çin’in ABD’den ithal edilen ürünlere yüzde 84 oranında tarife uygulayacağını açıklamasına karşılık, Trump’ın cevabı ise tarifeleri yüzde 125’e yükseltmek oldu. Beyaz Saray, bu oranın fentanil krizi nedeniyle uygulanan yaptırımlar da dahil edildiğinde toplamda yüzde 145’e ulaştığını duyurdu.

Gümrük tarifelerinin yalnızca ikili ilişkilerde değil, küresel düzeyde de ekonomik dalgalanmalara neden olması, merkez bankalarının temkinli duruşunu güçlendirirken, yatırımcıların riskten kaçış stratejilerini de yeniden şekillendiriyor.

Altın zirveyi deldi, dolar sarsıldı! Ticaret savaşları ekonomiyi çarptı

Doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi ise yüzde 1,80 oranında gerileyerek 101,08 seviyesine indi. Doların zayıflaması, altının yükselişini destekleyen diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.

Tüm bu gelişmeler, altının hem ekonomik hem de siyasi kriz dönemlerinde geleneksel güvenli liman kimliğini bir kez daha teyit ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyri, ticaret savaşlarının yeni aşamaları ve ABD-Çin hattındaki restleşmelerle yakından bağlantılı olacak.

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ETİKETLER
#çin
#dolar
#altın
#abd
#yatırım
#ekonomik kriz
#Ticaret Savaşı
#Güvenli Liman
#Ekonomi
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