Altında dengeler değişti, uzman isim "Böylesi görülmedi" diyerek açıkladı! İşte takip edilecek seviyeler

15 May 2024 11:54 - Güncelleme : 15 May 2024 12:17

Türkiye saati ile 15:30’da ABD enflasyon verileri açıklanacak. Yüzde 2’lik hedefin üzerinde olan TÜFE rakamlarında bu ay gerileme bekleniyor. FED ve ABD ekonomisindeki gelişmeler ise altın fiyatlarını etkileyecek.

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı tgrthaber.com.tr’ye özel yaptığı açıklamalarda FED’in faiz politikalarını değerlendirerek altın fiyatları için şunları kaydetti:

ÇİN VE HİNDİSTAN BAŞI ÇEKİYOR

Altında çok uzun süredir ilginç bir fiyatlama oluyor. Hem jeopolitik riske bağlıyoruz bunu hem de merkez bankalarının alımlarına.

Tabii merkez bankalarının bu raporlardaki alımlarını gördükten sonra kar topu etkisi ile perakende anlamda da fiziki anlamda da Uzak Doğu başta olmak üzere özellikle Çin ve Hindistan Avrupa ve Amerika’da altın alımlarının arttığını söyleyebiliriz.

İlk çeyrekte Hindistan bazında baktığımızda yüzde 8,5’lik altın rezervlerinde bir artış var. İlk çeyrekte yine Türkiye en çok altın alan ülkelerden bir tanesi . Çin 2023’te de bu yılda dünyadaki altının neredeyse 3/2’sini talep eden ülkelerden bir tanesi.

HAYATIMDA BU KADAR ALTIN TALEBİ GÖRMEDİM

Nitekim bizimde kültürümüzde olması dolaysıyla, düğün sezonunun başlamasıyla ve seçim sürecini de atlattık. Bu süreçler içinde de fiziki altın talebinin devam ettiğini görüyoruz.

Bu iç piyasadaki enflasyonun etkisi ile devam eden bir süreç olabilir. Tüm dünyaya baktığımızda Çin’deki perakende altın satıcı diyor ki “Ben hayatımda hiç bu kadar altın talebi ile karşılaşmadım".

Altın tarafından farklı bir davranış var.

Piyasa yorulmaya başladı, enflasyon uzun süre ekonomileri meşgul edince ekonomiler de yorulmaya başladı. Geçtiğimiz ay enflasyon verisi yüksek geldiği zaman altında ilk tepki yukarı yönlü oldu.

Ekonomiler yoruldukça altına olan talep artıyor.

HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ?

Son haftalardaki gelişmelere baktığımızda altın fiyatının 2 bin 300, 2 bin 280-300 bandında 100 dolarlık bantta sabit kalmış olması bir miktar düşüş beklentisini artırmaya başladı. “2 bin 200 hatta 2 bin 180 dolar seviyelerine doğru düşüş gelebilir mi?” söylemleri artmaya başladı.

Altın beklenen düşüşü gerçekleştirmeyebilir. Enflasyon muhasebesi yapıyorsak 2 bin 750 3 bin dolar bandında olması gerekiyor. İkinci yarının başından itibaren altında yeniden bir yükseliş görebiliriz. Yükselişin harekete geçebileceği nokta ise 2 bin 500’lü fiyatlanmalar olabilir.