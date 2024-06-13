Altında düşüş sürüyor! İşte 13 Haziran 2024 altın fiyatları...

13 Haziran 2024 07:27 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 07:31

Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı, piyasalar karıştı, işte altın ve dolarda son durum

Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı, piyasalar karıştı, işte altın ve dolarda son durum

ABD Merkez Bankası FED'in faizi yüzde 5.50'de sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 330 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 azalarak 2 milyon 398 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın 2.402,27 TL'den, çeyrek altın ise 3.968,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 13 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

13 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.401,83

Satış 2.402,27

13 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.892,00

Satış 3.968,00

13 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.808,00

Satış 7.927,00

13 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.495,00

Satış 15.806,00

13 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.312,98

Satış 2.313,36