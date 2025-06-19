Altında hareketlilik! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Haziran 2025 altın fiyatları

ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası altın fiyatları hareketlendi. Gram altın 4.288,36 lira , .çeyrek altın ise 7.108,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Haziran 2025 altın fiyatları...
İran ile İsrail arasındaki gerginlik devam ederken piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Bu karar sonrası altın fiyatları hareketlendi.
Serbest piyasada gram altın şu sıralar 4.288,36 TL'den, çeyrek altın ise 7.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 19 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.287,95
Satış 4.288,36
Alış 7.041,00
Satış 7.108,00
Alış 14.083,00
Satış 14.216,00
Alış 28.079,00
Satış 28.302,00
Alış 3.373,21
Satış 3.373,35