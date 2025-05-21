Altında ibre yeniden yukarı yönlü! İşte 21 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalardaki belirsizlik ortamı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 4.130,43 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yeni gelişmeler ve ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması sonrası karışık bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek 4 milyon 123 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin lira oldu. Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.130,43 TL'den, çeyrek altın ise 6.822,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 21 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.130,08

Satış 4.130,43

21 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.752,00

Satış 6.822,00

21 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.505,00

Satış 13.644,00

21 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.928,00

Satış 27.163,00

21 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.305,43

Satış 3.305,72