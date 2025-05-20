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 | İrem Çınar

Gram altın için yeni alım fırsatları kapıda! İslam Memiş altında yükseliş için tarih verdi

Altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz hafta alım fırsatını kaçıran yatırımcılara seslendi. Memiş, "Üzülmeyin. Tekrar bir fırsat verecektir" ifadelerini kullandı. Açıklamalarıyla yatırımcılara yol gösteren Memiş, alım fırsatı için dikkat edilmesi gereken fiyat seviyesini de paylaştı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:04

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmelerde altın piyasasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, ons altında geri çekilme beklentisinin devam ettiğini ve bu sürecin yatırımcılar için yeni alım fırsatları sunabileceğini belirtti.

Gram altın için yeni alım fırsatları kapıda! İslam Memiş altında yükseliş için tarih verdi

"ONS ALTINDA GERİLEME BEKLİYORUM"

Ons altında kısa vadede bir düzeltme hareketi beklediğini belirten Memiş, "Ons altın tarafında 3.100 dolar seviyesinin altına gerileyince buradan bir tepki yükselişi göreceğiz. 3.250 dolar seviyesine kadar yükselebilir öngörüm vardı. Şu anda 3.200 dolar seviyelerinde. 3.250 dolar seviyesi test edilir ve oradan bir düşüş olur. 3.100 dolar seviyesine kadar düşüş beklediğimi söyleyebilirim." dedi.

KADEMELİ ALIM STRATEJİSİ TAVSİYESİ

Yatırımcılara kademeli alım tavsiye eden Memiş, bu yöntemin önceki haftalarda kazanç sağladığını belirtti. Memiş, "Geçen hafta dediğim gibi kademeli alım yapılabilir. Kademeli alım yapan arkadaşlarımız 2 kez bu fırsattan yararlandı, şimdi üçüncü kez kademeli alım için bekliyorlar. Gram altın tarafında kademeli alım yapan arkadaşlarımız geçen hafta 2 hamle ile bu işi bitirdi. Şimdi 3. ve 4. hamleleri kaldı."

Gram altın için yeni alım fırsatları kapıda! İslam Memiş altında yükseliş için tarih verdi

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Gram altınla ilgilenen yatırımcılara alım için rakam veren İslam Memiş, "Yine ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın ne zaman 3.100 dolar altına sarkar, gram altında tekrar 4 bin lira seviyesine sarkmalar kaçınılmaz olur. Geçen hafta alımları kaçıran arkadaşlar üzülmeyin. Tekrar bir fırsat verecektir. Üçüncü dalışı beklemeye devam ediyoruz. 4 bin lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Gram altın tarafının ons altından olumsuz etkilenmesini bekliyorum. Aşağı yönlü hareketlerde 4 bin lira seviyesinin altında alımlar yapılabilir." diye konuştu.

ELİNDE ALTIN BULUNANLARA UYARI: PANİKLE SATIŞ YAPMAYIN

Altını olan yatırımcılara yönelik de uyarılarda bulunan Memiş, yılın ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü hareketlerin tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti. Uzman isim, "Elinde altın bulunduran yatırımcıların şu aşamada panikleyip satış yapmasını doğru bulmuyorum. Gram altında yılın ikinci yarısında yeniden güçlü bir yükseliş bekliyorum."

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
1 gram altın 4.013 TL'den alıcı buluyor.
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