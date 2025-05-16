Altında ikinci dalış başlıyor! İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı!

Dünyadaki sisyasi olaylarda uzlaşma yaşanması sonrası yatırımcının risk iştahı arttı ve altın fiyatlarında gerileme başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde 4000 lira kritik seviyesinin altına düşen gram altın fiyatları bugün yeniden yükseliş trendinde.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaya yönelik açıklama yapan Finans Analisti İslam Memiş, dün 3.965 liraya kadar gerileyen gram altının 4.147 liraya yükseldiğini belirtti.

Memiş sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Önümüzdeki hafta 4.200 seviyesi yeniden test edilebilir. Düşüşler kalıcı değil. Direnç seviyeleri test edildikten sonra tekrar aşağı yönlü ikinci bir dalış olacak. O gün elinde parası olan arkadaşlarımız yeniden alım yapabilir. Ama elimdeki altını ben olsam satmazdım. Ons altın ise dün 3.120 dolara kadar geriledikten sonra bugün 3.252 dolara yükseldi. Şu anda 3.208 dolar seviyesinde.” dedi.