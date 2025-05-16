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 | Bengü Sarıkuş

Altında ikinci dalış başlıyor! İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı!

Güncel altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın uzun zaman sonra 4000 liranın altına inmişti. Bugün ise altın fiyatları yeniden yükseliş trendinde. Altın fiyatı düşüşü sürecek mi? Yatırımcı elindeki parayı altına yatırmalı mı? Finans Analisti İslam Memiş, altın alacakları uyardı.

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Altında ikinci dalış başlıyor! İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:15

Dünyadaki sisyasi olaylarda uzlaşma yaşanması sonrası yatırımcının risk iştahı arttı ve altın fiyatlarında gerileme başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde 4000 lira kritik seviyesinin altına düşen gram altın fiyatları bugün yeniden yükseliş trendinde.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaya yönelik açıklama yapan Finans Analisti İslam Memiş, dün 3.965 liraya kadar gerileyen gram altının 4.147 liraya yükseldiğini belirtti.

Memiş sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Önümüzdeki hafta 4.200 seviyesi yeniden test edilebilir. Düşüşler kalıcı değil. Direnç seviyeleri test edildikten sonra tekrar aşağı yönlü ikinci bir dalış olacak. O gün elinde parası olan arkadaşlarımız yeniden alım yapabilir. Ama elimdeki altını ben olsam satmazdım. Ons altın ise dün 3.120 dolara kadar geriledikten sonra bugün 3.252 dolara yükseldi. Şu anda 3.208 dolar seviyesinde.” dedi.

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