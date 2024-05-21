Altında inişli çıkışlı seyir! İşte 21 Mayıs 2024 altın fiyatları...

21 May 2024 07:16 - Güncelleme : 21 May 2024 07:33

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle artan jeopolitik gerilimin etkisiyle altın fiyatları tüm zamanların zirvesine yükseldi. Dün sabah saatleri altının ons fiyatı 2 bin 450 dolar ile rekor seviyeden işlem gördü. Gram altın ise 2 bin 539 TL ile rekor kırdı.

Altın fiyatları bugün ise düşüşe geçti. Serbest piyasada gram altın 2 bin 500 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 109 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 21 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.499,75

Satış 2.500,16

21 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.055,00

Satış 4.109,00

21 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.133,00

Satış 8.217,00

21 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.194,00

Satış 16.360,00

21 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.414,53

Satış 2.414,91