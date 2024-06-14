Altında kar satışı başladı, uzman isim takip edilecek seviyeleri açıkladı

14 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:09

FED faiz kararları ve jeopolitik riskler metal fiyatlarını yılın sonuna kadar etkilemeye devam edecek. Merkez Bankalarının alımları ve bireysel yatırımcıların talebiyle fiyatlanan altın kazandırmayı sürdürüyor. Gümüş de altın gibi yatırımcısına kazandırdı. Uzman isim her iki emtia için beklentilerini sıraladı.

FED faiz kararı sonrası altın 2 bin 300 doların altına kadar geriledi. Gümüşün onsu da 30 dolardan 28 dolar seviyesine düştü. CNBC-e yayınına katılan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen piyasaları şu sözlerle yorumladı:

KIRILMA DÖNEMİ

"Faiz indirimlerini bekliyoruz, bu da piyasalarda dönüş noktası demek. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bütün iyimserliği götürdü. Tek faiz indiriminin düşünülüyor olması ve aralıkta indirim beklentisi piyasalarda dengeleri bozdu.

Piyasada şöyle bir algı var: Dolar endeksindeki yükselişe rağmen varlık fiyatlarındaki düşüş sınırlı oldu. Destek seviyelerinden alıcılar geliyor, bu da kırılma dönemi içinde olunduğunu gösteriyor.

KAR SATIŞLARI GELDİ

Piyasa hala faiz indirimlerine oldukça yakın olduğunu ve pozisyonları bozmakta çekimser kaldığını gösteriyor. Yatırımcılar için en sağlıklı hareket temkinli bulunmakta fayda var. Faiz indirimlerinin başlayacak olması özellikle kıymetli metallerde pozitif algılanabilir.

Mart-mayıs döneminde ons altın tarafında gördük. Faiz indirimlerinin ötelenmiş olması kar satışlarına yol açtı. Bunun sadece kar satışları olarak kalacağını söyleyebiliriz. Fed'in tahminlerini izleyecek olursak yıl sonuna doğru yeniden endüstriyel metallerde yukarı yönlü hareketin başlayacağını söyleyebiliriz."

GÜMÜŞ VE ALTINDA HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLECEK?

Hem altında hem gümüşte aynı senaryo yaşanıyor. Ons altında 2 bin 300 dolar çok önemli destek seviyesi, gümüşte bu 29 dolara denk geliyor. Bu seviyeler aşağı kırılmadıkça yukarı gitme isteği oluşabilir.

Bu seviyeler kısa vadede referans noktası. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça gümüşte 29-40 sonrası 30-68'e doğru eğilim gözükebilir. Ons altın tarafında 2 bin 360 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyeye doğru hareketler görebiliriz. Ons altında 2 bin 300, gümüşte 29 seviyesini yakından takip etmek lazım.